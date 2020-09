After 2 da oggi al cinema/ I teen Tessa e Hardin e la loro tormentata storia d’amore

Esce oggi, 2 settembre, il film “After 2 – Un cuore in mille pezzi”, attesissimo seguito del primo capitolo della saga After, tratta dagli omonimi romanzi scritti da Anna Todd. Al centro della storia vi sarà ancora una volta l’amore fra i due protagonisti, i due teenager Tessa Young e Hardin Scott. Sulla scia dell’enorme successo dei romanzi, distribuiti in 30 paesi (Italia ovviamente compresa), con 5 libri della saga principale, un prequel e ben quattro spin-off, si è deciso di realizzarne la trasposizione cinematografica, e dopo l’accoglienza numerosa del primo capitolo, ecco giungere il secondo. Come ricorda SkyTg24.it, sono diverse le tematiche trattate del film, per lo più incentrato ovviamente sulla vita dei giovani ragazzi di oggi, dal rapporto travagliato con i genitori, passando per la scoperta del sesso, gli abusi, ma soprattutto, la gestione dei rapporti d’amore. 70 i milioni di dollari incassati dal primo After, ma i fan hanno criticato la pellicola, accusandola di essersi troppo distaccata dall’omonimo romanzo.

AFTER 2 DA OGGI AL CINEMA, JOSEPHINE LANGFORD “SCENE DI SESSO? VI SPIEGO…”

Critiche che però non hanno spaventato Anna Todd, che oltre ad essere la scrittrice è anche la sceneggiatrice dei film, e che per questo secondo capitolo pare abbia deciso di venire incontro maggiormente alle esigenze del suo pubblico. I due attori protagonisti saranno ancora una volta Josephine Langford, che interpreterà Tessa Young, e Hero Fiennes-Tiffin, che vedremo nel ruolo di Hardin Scott. Josephine, intervistata dal mensile Vogue ha svelato qualche dettaglio di After 2, spiegando che la gelosia sarà al centro del film; a differenza del primo capitolo, incentrato più che altro sulla conoscenza dei due protagonisti, nel sequel ci si concentrerà maggiormente sul mantenimento della loro storia d’amore. “Film femminista? Di una cosa sono sicura – ha detto la 23enne attrice di Perth – sta diminuendo il senso di vergogna nelle ragazze per quanto riguarda le conversazioni sul sesso. Questo è un bene. Scene hot? Non so se queste lo siano di più o meno rispetto al primo film. Io e Hero siamo ormai a nostro agio nel girare scene intime. La maggior differenza rispetto ai due capitoli però non riguarda l’aspetto sessuale”.



