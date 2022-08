AFTER LOVE/ L’opera prima di Aleem Khan è una sorpresa

Pochi esordi hanno la potenza di After Love di Aleem Khan. Un’opera rigorosa, intelligente, senza barriere, che riesce a trascinare lo spettatore all’interno di un mondo nuovo, almeno dal punto di vista cinematografico. Dopo il passaggio in sala con Teodora, il film è disponibile in Dvd ed. CG/Teodora e On Demand su CG Digital.

SINOSSI – Mary è felicemente sposata con un uomo musulmano e convertita all’Islam. Quando all’improvviso resta vedova, Mary scopre per caso che il marito aveva una relazione segreta con un’altra donna in Francia, dov’era spesso per lavoro: la sconvolgente rivelazione la spinge ad andare a conoscere la sua rivale, ma una serie di colpi di scena cambierà per sempre la vita di entrambe.

Presentato alla Settimana della Critica del Festival di Cannes e alla Festa del Cinema di Roma, After Love è uno dei titoli più interessanti della stagione cinematografica. Il regista, scrittore di origine anglo-pakistana, si dimostra un abile narratore con una storia ricca di compassione che esplora i temi della perdita e delle vite segrete. Ma non solo.

After Love accende i riflettori sugli stereotipi problematici emersi nella cultura europea, lavorando sui pregiudizi, senza giudicare ma offrendo diverse chiavi di lettura. Straordinaria l’interpretazione di Joanna Scanlan, nota soprattutto nel mondo delle commedie e già premiata ai BAFTA come migliore attrice protagonista. Nel cast anche Nasser Memarzia, Nathalie Richard, Seema Morar, Talid Ariss. Da non perdere.

After Love di Aleem Khan è disponibile in Dvd ed. CG/Teodora e On Demand su CG Digital

