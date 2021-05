After/ Video, su Rai 2 il film con Josephine Langford (oggi, 12 maggio 2021)

After va in onda su Rai 2 in prima serata a partire dalle ore 21.20 di oggi, 12 maggio 2021. La pellicola è stata firmata dalla regista Jenny Grace e vede nel ruolo di protagonisti Josephine Langford, Hero Fiennes Tiffin e Selma Blair. Il film è sicuramente leggero e adatto a un pubblico molto giovane e anche se i punti deboli sono evidenti il pubblico riesce a trovarsi di fronte a un film diretto con attenzione e con spessore anche dal punto di vista della trama. Ci si commuove e si sorride dall’inizio alla fine rimanendo sempre concentrati sul focus centrale legato ai due protagonisti che si muovono al centro della scena.

After, la trama del film

After parla della storia di Tessa Young, una giovane studentessa di diciannove anni che entra nel mondo del college presso la Washington Central University. Qui inizierà a fare amicizia con le persone che frequentano i suoi corsi e in particolare con la sua compagna di stanza Steph.

A cambiare la vita di Tessa ci penserà Hardin Scott, un ragazzo molto carino che da subito conquista la sua attenzione. Da questo momento in poi inizierà un periodo di profondo cambiamento per Tessa, che si scontrerà spesso non solo con i suoi amici e le persone che le stanno attorno, ma anche e soprattutto con i suoi sentimenti. Il finale è tutto da scoprire per questa commedia d’amore dalla cifra registica giovanile ma non per questo superficiale o priva di valore artistico.

