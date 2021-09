AGENTE 007 LICENZA DI UCCIDERE/ Su Rete 4 il film di James Bond nato da Ian Fleming

Agente 007 licenza di uccidere appartiene a quella che poi sarebbe diventata la storica saga dei film di James Bond. Naturalmente non si tratta di una sceneggiatura originale. Piuttosto, il personaggio dell’Agente 007 è preso dalle opere dello scrittore britannico Ian Fleming. In più, questa è l’unica volta che il compianto Sean Connery interpreta James Bond. Per la prima volta, è possibile notare all’inizio del film anche la storia carrellata, dove la sagoma dell’agente spara al pubblico con lo schermo che viene ricoperto di rosso. Questo film è a tutti gli effetti un cult e ancora oggi viene visto dai più giovani che sono affascinati dal mito dello spionaggio e dal personaggio unico di James Bond. Nel cast troviamo tra i protagonisti anche Lois Maxweel nel ruolo di Miss Moneypenny doppiatto da Rosetta Calavetta. Nacque a Kitchener il 14 febbraio del 1927 e morì a Fremantle il 29 settembre del 2007. Ha debuttato al cinema nel 1947 nel film Etè inquieta di Peter Godfrey. Sicuramente ha interpretato un ruolo di grande caratura.

Agente 007 Licenza di uccidere, film diretto da Terence Young

Agente 007 Licenza di uccidere va in onda oggi, 18 settembre, alle ore 21:20, sul canale Mediaset Rete 4. Si tratta di un film che appartiene ai generi azione e spionaggio e che ha debuttato nei cinema di tutto il mondo durante l’anno 1962. Il regista di questo film risulta essere Terence Young mentre la sceneggiatura è stata scritta da Johanna Harwood, Richard Maliburn e Berkely Mather. All’interno del cast del film ci sono numerosi volti noti di Hollywood come Sean Connery, Ursula Andress, Bernard Lee, Jack Lord, Anthony Dawson e Joseph Wiseman. Le musiche di questo film sono state realizzate da Monty Norman mentre la fotografia è stata curata da Ted Moore.

Agente 007 Licenza di uccidere, la trama del film

Il film Agente 007 Licenza di uccidere fa fare la conoscenza agli spettatori di James Bond. Questo è un agente speciale britannico, al servizio della Regina d’Inghilterra. Il suo compito è quello di sventare minacce di portata globale, cercando di evitare che tutto finisca in malora. Questa volta, James Bond si trova ad affrontare il pericoloso Dottor No. Questo nemico, inizialmente si nasconderà per non essere trovato e solo nel corso del film rivelerà appieno le sue fattezze. James Bond sarà impegnato in una ricerca globale e a poco a poco riuscirà a mettere insieme i pezzi del puzzle per arrivare alla soluzione finale. Tuttavia, in questo viaggio non sarà da solo. L’affascinante spia inglese potrà contare su diversi alleati che gli forniranno sempre quello di cui ha bisogno. Inoltre, in questa sua avventura ci sarà anche la bellissima Honey Rider, quella che si può considerare la prima Bond Girl. Riuscirà l’impavido agente a fermare il Dottor No? Per colui che ha licenza di uccidere, tutto è possibile!

Video, il trailer del film Agente 007 Licenza di uccidere





