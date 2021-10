Agente 007 una cascata di diamanti, Rete 4/ Sean Connery è James Bond

Agente 007 una cascata di diamanti, film su Rete 4 diretto da Guy Hamilton

Agente 007 una cascata di diamanti va in onda oggi, 23 ottobre, su Rete 4 a partire dalle ore 21.30. Il lungometraggio in questione non è altro che un’opera cinematografica di spionaggio. Gli attori internazionali, che si sono calanti in un ruolo da protagonista in questo film, sono Sean Connery, Charles Gray, Jill St. John e Lana Wood. L’anno in cui è avvenuta la produzione di Agente 007 – una cascata di diamanti è stato il 1971. Il regista di questo film è Guy Hamilton. Quest’ultimo è famoso per aver diretto numerose pellicole con protagonista il personaggio di James Bond. La colonna sonora di questo lungometraggio è stata realizzata da John Barry, che nella sua carriera è riuscito ad aggiudicarsi la bellezza di cinque Oscar. Sean Connery, dunque, è divenuto celebre per aver interpretato lo 007 più conosciuto al mondo. Inoltre nella sua carriera cinematografica si è aggiudicato pure un Oscar per la sua partecipazione nel film degli Intoccabili.

Agente 007 una cascata di diamanti, la trama del film

Riguardo alla vicenda raccontata in Agente 007 una cascata di diamanti, James Bond ritorna nella città di Londra. L’agente ha appena ucciso Ernst Stavro Blofed. Quest’ultimo era un’importante capo di un’organizzazione criminale molto spietata, che si chiamava Spectre. Nemmeno il tempo di riposarsi, che a Bond viene ordinato di svolgere un’altra missione delicata. James quindi dovrà condurre delle indagini su un fiorente traffico illegale di diamanti.

Bond accetta di portare a termine quest’incarico prestigioso e l’uomo è costretto a sostituirsi al noto trafficante Peter Frank, per entrare nel giro del mercato dei diamanti. L’agente deve capire il motivo della scomparsa di una grossa quantità di preziosi dalle miniere sudafricane, che poi non è stata rivenduta sul traffico internazionale. Le ricerche di James lo portano in contatto con Tiffany Case, che è a capo di una vasta organizzazione che guadagna in maniera fraudolenta con i diamanti. Anche la donna è però in cerca delle sue risposte. Tiffany allora si allea con Bond, e cercano entrambi di scoprire dove siano finiti i diamanti spariti dalle miniere sudafricane, viaggiando in America e in Olanda. I due alla fine riusciranno a rintracciare l’intero carico di preziosi su di un’imponente nave diretta in Gran Bretagna, mettendo fuori gioco i loro nemici.

