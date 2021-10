Aggredisce la moglie 3 giorni dopo matrimonio/ “Il dj lo paghi tu!”, lividi e graffi

Ha aggredito la moglie subito dopo aver celebrato il matrimonio, per la gestione delle finanze, e l’uomo è stato quindi “ammonito”. L’episodio si è verificato in quel di Reggio Calabria, a esattamente tre giorni dalle nozze celebrate fra i due freschi coniugi, e il diverbio riguardava in particolare chi avrebbe dovuto pagare il compenso spettante al disk jockey presente durante il ricevimento. I due non erano riusciti a mettersi d’accordo, e di conseguenza il neo marito ha aggredito la donna, a sole 72 ore dall’averle giurato amore eterno.

La moglie ha quindi avvisato le forze dell’ordine dopo l’aggressione subita, anche perchè la stessa ha riportato dei graffi e dei lividi su parte del corpo a seguito della violenta reazione dell’uomo. Sulla vicenda, vista la gravità, è intervenuto il questore di Reggio Calabria, Bruno Megale, che ha emesso d’urgenza un provvedimento di ammonimento per dissuadere l’uomo dal continuare a tenere una condotta aggressiva nei confronti della moglie, e scongiurare altri episodi di violenza.

REGGIO CALABRIA, AGGREDISCE LA MOGLIE 3 GIORNI DOPO LE NOZZE, E QUEI RIFIUTI…

Reggio Calabria che in queste ore è al centro delle cronache anche per un’altra vicenda ‘scabrosa’, quella riguardante la gestione dei rifiuti cittadini. Il tribunale regionale amministrativo ha stoppato il bando dei servizi di igiene fino al prossimo 15 dicembre, di conseguenza l’emergenza rifiuti più lunga degli ultimi anni in quel del reggino, è destinata a perdurare ancora almeno per un paio di mesi.

“Il percorso si complica – ha commentato il portale online del quotidiano La Gazzetta del Sud – e il primo cittadino si rivolge ai reggini, attraverso i social, per annunciare la salita, l’ennesima, che si profila lungo la strada verso una normalità tanto sospirata”. Difficile quindi capire cosa accadrà da qui a breve, ed è molto probabile che ci sarà una nuova proroga ad Avr, il cui attuale affidamento è previsto solamente fino al 31 di questo mese, quindi non oltre i prossimi 22 giorni.

