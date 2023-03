Agnese, figlia di Milena Miconi “mi piace Andrea Maestrelli”/ Siparietto al GF Vip!

Agnese, figlia di Milena Miconi al GF Vip: “Mi piace Andrea“

Milena Miconi ha ricevuto una bellissima sorpresa al Grande Fratello Vip 2022. Nella puntata di questa sera ha infatti avuto modo di incontrare dopo tanto tempo il marito, Mauro, e le figlie Sofia e Agnese. Proprio quest’ultima, la più piccola delle due, ha voluto fare una richiesta specifica prima che la sorpresa terminasse: “Non è che potrei salutare gli altri della Casa?“. La figlia della concorrente si è infatti affezionata ai compagni di avventura della madre e, in particolare, a uno di loro: “Mi piace Andrea“.

Orietta Berti al GF Vip anche il prossimo anno?/ "Un pensierino ce lo faccio"

Tutti i concorrenti si dirigono dunque nella passerella esterna per incontrare la famiglia di Milena. Il papà si rivolge ad Agnese e, in riferimento ad Andrea Maestrelli, le dice: “È laziale“. La piccola si rabbuia e ammette: “Non lo sapevo“, per poi scoppiare in un sorriso. Le figlie di Milena Miconi plaudono tutto il gruppo e ammettono: “Siete bellissimi“.

Grande Fratello Vip 2022, semifinale/ Diretta: Nikita, Onestini e Alberto nominati

Andrea Maestrelli, il marito di Milena Miconi: “Abbiamo una cosa in comune“

Ma anche Mauro, il marito di Milena Miconi, ha qualcosa da dire ad Andrea Maestrelli. L’uomo è rimasto particolarmente colpito dalla storia familiare del ragazzo, che al Grande Fratello Vip 2022 ha confessato di aver perso il papà quando aveva solo 13 anni. Pertanto, rivolge al concorrente le seguenti parole: “Bravo Andrea. Noi abbiamo una cosa in comune: abbiamo passato la stessa cosa, io a 15 anni e tu a 13. E ti devo dire che quella cosa lì, come l’hai raccontata, mi ha fatto venire i brividi“.

Nikita Pelizon, toccante lettera dai genitori al GF Vip/ "Sei vera in tutto, non perfetta ma speciale"

E aggiunge: “Mi sono rivisto nelle sue parole, perché quando parla di quel buco, è una cosa…“. Interviene Alfonso Signorini, commosso per questo breve scambio di parole, spiegando che spesso il buco dovuto alla perdita di una persona cara si fatica a colmare. Ma il marito di Milena Miconi, sempre in riferimento a Maestrelli, specifica: “Quando diventi papà capisci tante cose, quindi ti auguro di diventarlo presto“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA