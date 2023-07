“Agrifood Lombardia settore trainante economia”/ Beduschi: “Pronti 835 mln di investimenti”

Alessandro Beduschi, assessore regionale all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, ha sottolineato l’importanza dell’agrifood della Lombardia a livello nazionale. Partecipando a Giussago, in provincia di Pavia, al convengo Prodotti colti, organizzato da Assolombarda, ha spiegato: “In Lombardia – le parole dell’assessore, come si legge su Lombardianotizie.online – il settore agricolo e agroalimentare è trainante con 14 miliardi di euro di valore alla produzione che, sommando le attività connesse e quelle di trasformazione alimentare coinvolge 53.000 aziende e circa 200.000 lavoratori”.

Nel corso del suo intervento Beduschi ha ribadito quali fossero i pilastri del programma di Legislatura per il settore agrifood lombardo: “L’impegno di Regione Lombardia sarà orientato alla transizione del sistema agricolo e delle filiere agroalimentari verso una competitività sostenibile, grazie alla promozione di produzioni agricole diversificate e e innovative, ma anche segno della DOP Economy, per una qualità sicura e tracciata. Allo stesso tempo, abbiamo bisogno di esplorare nuovi sbocchi di mercato, promuovendo l’internazionalizzazione delle imprese e della filiera come ambasciatrici del Made in Italy“.

AGRIFOOD LOMBARDIA, 835 MILIONI DI RISORSE PER I PROSSIMI 4 ANNI

Per il periodo 2023-2027 il PSR, programma di sviluppo rurale, il riparto nazionale vede assegnati alla Lombardia più di 835 milioni di euro di risorse, di cui il 35 per cento destinati a investimenti per aumentare la redditività e la competitività, attraverso progetti innovativi, promozione delle eccellenze e commercializzazione dei prodotti agricoli. Previsti inoltre 131 milioni di euro destinati a finanziarie degli impegni per quanto riguarda il clima e l’ambiente.

“Il nostro obiettivo – conclude l’assessore Beduschi – è ambizioso, perché si tratta di sostenere il sistema agricolo, assieme al resto dell’economia lombarda. Ciò nella consapevolezza di unire produttività e sostenibilità. Perché siamo convinti che il settore sia maturo per compiere un ulteriore salto di qualità”. Il sistema agro-alimentare della Lombardia, statistiche del 2021, è il più importante a livello italiano: 14 miliardi di euro con un incremento del 3,9 per cento rispetto al 2020, e un valore del Pil pari al 3,6 per cento.

