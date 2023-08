AI aiuta azienda a creare prodotti per sistema immunitario/ Benefici simili a quelli del latte materno

L’azienda israeliana di tecnologia bio-alimentare Maolac ha introdotto dei prodotti innovativi per il sistema immunitario che sono stati sviluppati utilizzando l’intelligenza artificiale e l’algoritmo Maoreka. In particolare, come riportato dal Jerusalem Post, si tratta del Maolactin, per il supporto intestinale, e del Maolactin, per l’attività anti-infiammatoria.

I benefici che apportano sarebbero simili a quelli del latte materno, che sono ormai noti da tempo. Esso contiene una miscela unica di anticorpi, enzimi e globuli bianchi che rafforza attivamente il sistema immunitario di un bambino e che potrebbe essere utile anche agli adulti. “Con Maoreka, analizziamo rapidamente le proteine del latte materno per prevedere e produrre nuove miscele proteiche, assicurando che siano attive e precise per qualsiasi effetto desiderato”, ha spiegato Maya Ashkenazi, CEO e co-fondatore dell’azienda. I prodotti che possono essere realizzati attraverso questo sistema sono numerosi, formulati in vari alimenti funzionali, bevande e integratori nutraceutici. Le sue caratteristiche garantirebbero infatti un’elevata efficacia anche a bassi dosaggi.

AI aiuta azienda a creare prodotti per sistema immunitario: l’idea di Maolac

La sperimentazione di Maolac, che crea prodotti per il sistema immunitario utilizzando l’intelligenza artificiale e in particolare l’algoritmo Maoreka, è ancora in divenire. Il settore infatti è attualmente in forte espansione. “Abbiamo sfruttato il potere delle proteine biofunzionali derivate dal latte materno, affrontando un divario significativo nel mercato degli ingredienti crudi a base di colostro oltre gli integratori tradizionali”, ha affermato ancora Maya Ashkenazi.

E conclude: “La nostra missione è chiara: consentire alle persone di condurre una vita più sana fornendo prodotti nutrizionali a prezzi accessibili e di alta qualità che supportino il loro benessere, con una forte attenzione all’efficacia e alla sostenibilità. Attraverso la nostra dedizione, stiamo ridefinendo i confini delle prestazioni umane e del benessere, elevando la qualità della vita per tutti. Useremo questo potere per sempre”.

