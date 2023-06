Aida, Arena di Verona – Cento anni in una notte/ Diretta, ospiti e dove vederlo

Arena di Verona – Cento anni in una notte: l’Aida accende l’estate di Rai1

Questa sera andrà in onda su Rai1 uno spettacolo d’eccezione, un evento culturale attesissimo in mondovisione che catalizzerà l’attenzione di un ampio pubblico. La prima rete della Tv pubblica propone infatti Arena di Verona – Cento anni in una notte, la centesima edizione del Festival Lirico dell’Arena di Verona, che verrà inaugurato proprio questa sera. Come riporta il sito di Rai Cultura, saranno oltre 4 ore di trasmissione, completa di sottotitoli, per portare il capolavoro di Verdi, l’Aida, nelle case degli italiani dal più emozionante dei teatri, che di quell’opera ha fatto il proprio simbolo.

L’evento vedrà protagonisti il direttore musicale Marco Armiliato, il Coro e l’Orchestra dell’Arena di Verona, il regista Stefano Poda e un cast di cantanti straordinari capitanato da Anna Netrebko. Mentre per raccontare l’unicità della serata la Rai accoglierà il pubblico televisivo con un terzetto d’eccezione: sarà Milly Carlucci a condurre la diretta tv, con la partecipazione straordinaria di Alberto Angela e Luca Zingaretti.

Arena di Verona – Cento anni in una notte: tutti i dettagli

Arena di Verona – Cento anni in una notte vanta una produzione d’eccezione, che mobiliterà numerosi mezzi e un gruppo di lavoro imponente. 19 telecamere in alta definizione di cui 5 mezzi speciali per garantire punti di vista sorprendenti, 72 microfoni nella buca d’orchestra e in palcoscenico, 16 radiomicrofoni dedicati ai solisti, 8 microfoni ambiente per il pubblico.

L’emozionante evento verrà raccontato attraverso l’incontro, prima dell’inizio e durante l’intervallo, con i protagonisti e gli ospiti presenti nel parterre. Ma verrà raccontata anche la storia di quel teatro, le curiosità sull’opera, così come tutto ciò che accade attorno al magnifico spettacolo che vedremo in scena in prima assoluta.

Arena di Verona – Cento anni in una notte: dove vederla in tv e streaming

L’evento è frutto dell’impegno di Rai Cultura, che proporrà la magica serata di Arena di Verona – Cento anni in una notte in diretta in mondovisione su Rai1 questa sera, a partire dalle 20.35. Il segnale internazionale, inoltre, verrà distribuito da Ebu in tutto il mondo. Lo spettacolo, con la regia televisiva di Fabrizio Guttuso Alaimo, sarà trasmesso in diretta anche su Radio3, su Rai1 HD canale 501 e sulla piattaforma streaming di RaiPlay, dove potrà essere visto per 7 giorni dopo la prima.

