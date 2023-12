Aida Garifulina/ Chi è la soprano che ha duettato con il trio de Il Volo e altri grandi star della musica

Tutto su Aida Garifullina, la soprano che ha duettato con il trio de Il Volo

Aida Garifullina, la celebre cantante che sarà ospite nel programma speciale “Il Volo – Tutti per uno” su Canale 5, è considerata una delle soprano più brave al mondo. La sua carriera è stata caratterizzata da prestigiose collaborazioni e straordinarie esibizioni accanto a artisti del calibro di Andrea Bocelli, Josè Carreras, Plácido Domingo e Dmitry Hvorostovsky. Nata il 30 settembre 1987 a Kazan, capitale della repubblica russa del Tatarstana, Aida Garifullina è stata introdotta alla musica sin da bambina grazie alla madre Lyalya, direttrice di coro presso un importante centro di musica contemporanea. La madre ha giocato un ruolo determinante nella sua formazione musicale.

Aida ha iniziato il suo percorso musicale trasferendosi a Norimberga per motivi di studio all’età di diciotto anni. Nel 2007, ha intrapreso gli studi presso la Vienna University of Music and Performing Arts, dove ha avuto l’opportunità di studiare con la Professoressa Claudia Visca, un’autorità nel campo delle masterclass internazionali per cantanti.

Aida Garifullina è un’artista di caratura internazionale: la collaborazione con il trio de Il Volo e con Robbie Williams

Il debutto di Aida Garifullina in un’opera di Mozart è avvenuto due anni dopo l’iscrizione all’università, quando ha interpretato il ruolo di Despina nel “Così Fan Tutte”. Da allora, la sua carriera è stata contrassegnata da successi e collaborazioni di prestigio internazionale. La soprano ha catturato l’attenzione del mondo nel 2018 durante la cerimonia di apertura dei campionati mondiali di calcio in Russia, dove ha duettato con Robbie Williams e ha eseguito in solitario uno dei più grandi successi dell’artista, “Angels”.

Questa performance ha consolidato ulteriormente la nomea di Aida Garifullina come una delle voci più straordinarie del panorama musicale contemporaneo. Questa sera, venerdì 29 dicembre, abbiamo l’occasione di rivederla all’opera nell’evento in replica de Il Volo.











