Aida, opera Giuseppe Verdi all’Arena di Verona/ Trama e diretta streaming: Egitto…

L’opera di Giuseppe Verdi ‘Aida’ dall’Arena di Verona, oggi 10 agosto 2021 su Rai 3

Martedì 10 agosto, in prima serata su Raitre, si conclude il ciclo di prime serate dedicate all’opera e che ha permesso ai telespettatori della terza rete della Rai di emozionarsi con la storia de La cavalleria Rusticana e di Pagliacci. Due grande prime serate che hanno appassionato il pubblico che, questa sera, potrà immergersi nella magia dell’Antico Egitto. L’opera protagonista della terza ed ultima serata che Raitre dedica al teatro è l’Aida di Giuseppe Verdi. Un vero e proprio capolavoro che questa sera sarà commentato da Pippo Baudo e da Antonio Di Bella. A rendere magica l’atmosfera sarà l’Arena di Verona, un teatro a cielo aperto dove le grandi opere diventano realtà appassionando anche chi si avvicina al teatro per la prima volta.

La trama della ‘Aida’ opera di Giuseppe Verdi

I soldati egizi, durante una spedizione in Etiopia, catturano la principessa Aida. Ignorando chi si davvero, la portano a Menfi dove Aida diventa una schiava a tutti gli effetti. Suo padre, il Re di Etiopia Amonasro, furioso per l’affronto ricevuto, organizza immediatamente una spedizione per riportarla a casa ignorando l’amore nato tra Aida e il soldato Radamès. Aida, però, non è la sola ad essersi innamoarata di Radamès. Anche Amneris, figlia del Re d’Egitto, si è invaghita del giovane soldato e, nel tentativo di allontanare Aida dal soldato, si finge sua amica. Quando il Re d’Egitto scopre che l’esercito Etiope sta marciando contro l’Egitto, ordina a Radamès di fermare l’avanzata dell’esercito etiope. Aida, così, si ritrova a dover scegliere tra l’amore per la propria patria e quello per Radamès.

Come vedere in streaming l’Aida di Giuseppe Verdi

L’Aida il cui allestimento è stato creato con la collaborazione del Museo Egizio di Torino e che vedrà sul podio Diego Matheuz. Sul palco sono protagonisti Simon Lim, Anita Rachvelishvili, Angela Meade, Jorge de Leòn, Michele Pertusi, Luca Salsi, Riccardo Rados, potrà essere seguita in diretta televisiva su Raitre dalle 21.15. L’opera, però, può essere anche seguita in diretta streaming collegandosi al sito Raiplay o scaricando l’apposita applicazione disponibile per tutti i dispositivi.

