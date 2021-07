Cavalleria Rusticana, Arena di Verona/ Diretta Rai 3 e trama: commento di Pippo Baudo

Su Rai 3 approda la “Cavalleria Rusticana” dall’Arena di Verona: serata dedicata all’opera

Martedì 27 luglio, in prima serata, Raitre, in collaborazione con Rai Cultura, trasmette Cavalleria Rusticana, spettacolo registrato durante l’estate e che sarà commentato eccezionalmente da Pippo Baudo e Antonio Di Bella che, nel corso della serata, accompagneranno i telespettatori nella visione e nell’ascolto di un vero capolavoro dell’opera messo in scena all’Arena di Verona dopo la pandemia, con le scenografie digitali di D-wok. Quella in onda questa sera sarà la prima di tre serate dedicate agli amanti dell’opera. Oltre a Cavalleria Rusticana, infatti, nelle successive serate, il pubblico potrà assistere all’opera di Ruggero Leoncavallo, Pagliacci e all’Aida di Giuseppe Verdi. A rendere suggestiva la serata saranno le grandi voci di Marina Rebeka, Sonia Ganassi, Anita Rachvelishvili, Angela Meade, Yusif Eyvazov, Luca Salsi e Michele Pertusi.

Cavalleria Rusticana è la prima opera del ciclo televisivo dedicato ai grandi capolavori

Una grande serata per gli appassionati della lirica e del melodramma quella in onda questa sera su Raitre e dedicata ad una delle opere più belle come Cavalleria Rusticana, la prima opera scritta di Pietro Mascagni. Sul podio è impegnato Marco Armiliato. Nel cast Sonia Ganassi, Clarissa Leonardi, Murat Karahan, Amartuvshin Enkhbat e Agostina Smimmero. L’opera mette in luce le tradizioni siciliane attraverso la proiezione di immagini del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi, dai Musei Vaticani e dalla Biblioteca Apostolica Vaticana. Lo spettatore sarà così condotto in un viaggio nel tempo, negli usi e nei costumi della Sicilia attraverso una storia d’amore emozionante e drammatica. L’opera sarà poi trasmessa in replica su Rai mercoledì 15 settembre alle 21.15.

Scopri la trama di Cavalleria Rusticana

Il giorno di Pasqua, in un piccolo paese della Sicilia, Turiddu torna a casa dopo essere stato lontano per il servizio militare. Giunto in paese scopre che la bella Lola di cui era innamorato, in sua assenza, ha sposato Alfio, il carrettiere. Con il cuore spezzato, per provare a curare le ferite del cuore, decide di corteggiare e sedurre Santuzza. L’amore e la passione che, però, Turiddu e Lola provano l’uno per l’altra non si spengono. Di notte, approfittando dell’assenza di Alfio, i due continuano ad incontrarsi. Santuzza scopre tutto, ma di fronte alle bugie di Turiddu, decide di vendicarsi raccontando tutto ad Alfio il quale, deciso a difendere il proprio onore, dopo la messa di Pasqua, va a cercare il rivale in amore. Turiddu capisce la situazione: i due si sfidano a duello. Deciso a non lasciare sola Santuzza, la affida alla madre Lucia chiedendole di trattarla come una figlia. Poco dopo, le urla dei paesani, annunciano l’omicidio di Turiddu.

