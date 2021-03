Aiello e Vegas Jones duetto Sanremo 2021/ “Gianna” di Rino Gaetano: “omaggio ad un’artista gigante”

Aiello e Vegas Jones duetto “Gianna” a Sanremo 2021

Aiello e Vegas Jones hanno scelto di cantare “Gianna” di Rino Gaetano nella serata dei duetti del Festival di Sanremo 2021 in onda giovedì 4 marzo. Dopo il debutto, il cantante di “Arsenico” è pronto a tornare sul palcoscenico del Teatro Ariston, ma questa volta non sarà da solo. Nella serata dei duetti, per la precisione la terza del Festival, tutti i 26 big in gara si esibiranno portando sul palco 26 cover della musica italiana. Un’occasione importante con Aiello che ha deciso di puntare su un classico di rottura della musica italiana: si tratta di “Gianna” di Rino Gaetano. Una scelta che lo stesso cantautore meridionale ha spiegato così in occasione di una intervista rilasciata a Blogo: “è un omaggio ad un artista gigante, al quale sono devoto insieme a Lucio Dalla e Lucio Battisti. Sono i tre nomi che, da sempre, io venero. Il fatto che Rino Gaetano sia calabrese, per me, è un motivo in più, un valore aggiunto. Visto che il disco si intitola “Meridionale” e io sono un fan di Rino Gaetano, quando ci hanno chiesto una canzone importante del cantautorato italiano”.

“Gianna” di Rino Gaetano: il perché l’ha scelta Aiello

Non solo, Aiello in duetto con Vegas Jones sulle note di “Gianna” di Rino Gaetano a Sanremo 2021 ha aggiunto: “Gianna mi sembrava l’ideale soprattutto perché porteremo sul palco il “Dark Side Of Gianna” una versione, secondo me, molto interessante. Ho chiamato al mio fianco Vegas Jones che è una voce del rap italiano assolutamente tra le più interessanti degli ultimi anni e ci siamo trovati subito alla grande”. Ricordiamo che il 12 marzo 2021, il cantautore calabrese pubblica il suo nuovo album di inediti dal titolo “Meridionale”. Un titolo che ha spiegato così: “uscire con questo titolo contemporaneamente a Sanremo è il mio tentativo di dare un messaggio: parlare delle contaminazioni della mia terra, dare vita a un pop meridionale dove la musica greca, spagnola, turca, il fado e la canzone italiana d’autore si incontrano. Ribadire che Meridionale non è un offesa per me, è un motivo d’orgoglio, anche difronte a chi lo intende come insulto”.



