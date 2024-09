Chi è Aimal: la corteggiatrice di Uomini e donne

Tra le corteggiatrici di Uomini e Donne spicca la bellissima Aimal che è stata protagonista della puntata di Uomini e Donne del 30 settembre. Di Aimal, però, non si sa assolutamente nulla se non che è una ragazza determinata e che, il suo nome, in arabo, significa speranza come ha spiegato lei stessa durante l’esterna con Michele Longobardi. Non si sa, invece, quanti anni abbia, quale sia il cognome e se abbia un profilo Instagram. Tuttavia, dalle prime dichiarazioni espresse in puntata, Aimal ha dimostrato di essere una ragazza sveglia, determinata, con le idee chiare e con la voglia di non precludersi alcuna possibilità nella vita.

Pur essendo arrivata in trasmissione per conoscere Alessio, l’altro tronista, da cui è stata colpita dopo aver visto il video di presentazione, Aimal ha deciso di uscire in esterna con Michele con cui si è subito trovata anche molto bene.

Aimal tra Alessio e Michele a Uomini e Donne

Michele Longobardi ha subito ammesso di essere stato colpito dall’avvenenza fisica di Aimal che ha definito “la corteggiatrice più bella”. Tra i due, in esterna, non è mancato il contatto fisico cercato soprattutto dal tronista che, in studio, ha spiegato di averne bisogno perché “devo vedere se mi piace. Devo capire le sensazioni che mi provoca“.

Aimal, tuttavia, pur essendo stata bene con Michele e aver voglia di portare avanti ancora la conoscenza con lui, non esclude di poter uscire anche con Alessio. “Sono scesa per lui quindi non avrebbe senso se non uscissi in esterna per conoscerlo”, ha spiegato Aimal mentre Michele ha accettato la scelta della corteggiatrice aggiungendo che con Alessio non ci sarà mai rivalità. Aimal, dunque, pur dichiarandosi per Michele, non esclude di poter fare almeno un’esterna con Alessio.