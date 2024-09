Michele Longobardi, esterna con Aimal a Uomini e donne

Prime esterne per i tronisti di Uomini e donne che, dopo aver conosciuto le corteggiatrici che, diversamente dagli altri anni, sono arrivate in trasmissione dopo aver visto il video di presentazione, sono pronti a conoscerle per capire con chi potrebbe nascere un feeling speciale. Nella puntata di Uomini e Donne del 30 settembre 2024, Maria De Filippi chiama al centro dello studio Michele Longobardi. Dopo la precedente esperienza da corteggiatore, Michele rompe il ghiaccio portando in esterna Aimal, una bellissima ragazza con cui si è concesso un’esterna in spiaggia.

Tra i due non mancano le risate, i sorrisi ma anche i racconti sulle rispettive esperienze di vita e, in studio, proprio Aimal spiazza annunciando di aver preso una decisione, dopo l’esterna, in merito al percorso in studio da corteggiatrice.

Aimal si dichiara per Michele Longobardi a Uomini e Donne

In spiaggia, con il mare davanti e in un’atmosfera romantica, Michele Longobardi e Aimal hanno trascorso una piacevole esterna durante la quale non è mancato il contatto fisico. “Ti ho visto un po’ polipetto”, commenta Maria De Filippi al termine del filmato in cui il tronista non ha evitato di accarezzare la corteggiatrice. “Devo vedere se mi piace”, risponde sornione Michele. “Devo capire le sensazioni che mi provoca“, aggiunge ancora Michele. Sensazioni ed emozioni che sono state piacevoli per il tronista che decide di non eliminarla anche se non svela se uscirà in esterna nuovamente con lei.

A spiazzare, inoltre, è anche Aimal. La corteggiatrice, infatti, dopo aver visto il video di presentazione dei due tronisti, era arrivata in trasmissione per Alessio. Tuttavia, dopo una sola esterna con Michele, decide di dichiararsi per quest’ultimo anche se Alessio potrebbe comunque decidere di portarla in esterna per capire se possa interessargli o meno. Aimal, dunque, resterà ferma sulla propria decisione?