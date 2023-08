Ainett Stephens, nuovo attacco a Pino Insegno: “Presa in giro”/ “La nuova Gatta Nera? Ecco cosa ne penso”

Ainett Stephens torna ad attaccare Pino Insegno per il Mercante in Fiera: “Mi sono sentita presa in giro”

Dopo una lunga assenza dalla TV italiana, tra poche settimane farà il suo ritorno il Mercante in fiera. Lo show ritroverà alla conduzione Pino Insegno che sarà però affiancato da una nuova Gatta Nera: Candelaria Solorzano. Non ci sarà quindi Ainett Stephens, per anni icona del programma. Una decisione che ha sollevato un po’ di polemiche, anche da parte della diretta interessata.

Ainett è infatti tornata a parlarne in un’intervista al settimanale Nuovo, durante la quale ha ricordato il diverbio avuto alcune settimane fa proprio con Insegno per il ruolo di Gatta Nera. “Ad un certo punto si era detto che non avrebbero preso un’altra ‘Gatta nera’, invece era un modo per arrampicarsi sugli specchi…”, ha tuonato la showgirl, come riportato da La NostraTv.

Ainett Stephens svela cosa pensa della nuova Gatta Nera

Ainett ha quindi spiegato di essere rimasta delusa da determinate affermazioni fatte da Pino Insegno: “Mi sono sentita presa in giro, specie quando si è cercato di placare il polverone che si era creato attorno alla questione”, ha spiegato. E ha aggiunto: “Mi ha molto infastidita. Avrebbe potuto tirare fuori qualsiasi scusa, invece è stata una vera mancanza di stile da parte sua dire che sono andata in là con gli anni…”

Dopo aver chiarito di non aver mai preteso di tornare a rivestire il ruolo di Gatta Nera, Ainett Stephens ha fatto i suoi auguri Candelaria Solorzano: “[…] il problema non è la ragazza in questione, che sarà sicuramente una mia degna sostituta. Anche se poi l’ultima parola spetta al pubblico. – e ancora – In più penso che dovrebbe tirare fuori gli artigli, dato che fa parte del personaggio! Le auguro tanto successo come l’originale ‘Gatta nera’…” Le ultime indiscrezioni, tuttavia, annunciano la possibilità di un’uscita di scena di Candelaria Solorzano dal Mercante in fiera.

