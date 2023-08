Candelaria Solorzano fuori dal Mercante in Fiera?/ Un video sui social scatena i rumors

Candelaria Solorzano fuori dal Mercante in fiera?

Il Mercante in fiera tornerà in onda sulla Rai tra qualche settimana. Alla conduzione della trasmissione ci sarà Pino Insegno. Una delle figure storiche del programma è la Gatta Nera che, in passato, era stata interpretata da Ainett Stephens. Nelle scorse settimane è stata svelata l’identità della nuova Gatta Nera ovvero la bellissima Candelaria Solorzano. Oggi, tuttavia, sul web, è spuntata un’indiscrezione secondo cui la 28enne avrebbe perso il ruolo e sarebbe stata esclusa dal cast della trasmissione.

Candelaria sarebbe stata esclusa dal cast del Mercante in fiera per un video pubblicato sui social. A riportare l’indiscrezione è Dagospia. Giuseppe Candela, in particolare, su Twitter, ha pubblicato il video in questione che avrebbe portato alla decisione della Rai che, tuttavia, non è ancira ufficiale.

Il video di Candelaria Solorzano

La storia pubblicata su Instagram che avrebbe scatenato rumors intorno alla presenza di Candelaria Solarzano nel cast del Mercante in fiera vede l’influencer in vacanza in compagnia di alcune amiche. Nel filmato, la 28enne è intenta a preparare quella che potrebbe essere una sigaretta. Tuttavia, i dubbi avrebbero portato ad una decisione drastica della Rai anche se il condizionale è d’obbligo.

“Cosa sta facendo in questo video la nuova gatta nera Calendaria Solorzano? Piacerà a Pino Insegno e alla Rai?”, chiede Giuseppe Candela su Twitter pubblicando il video in questione che potete vedere qui in basso.

COSA STA FACENDO IN QUESTO VIDEO LA NUOVA GATTA NERA CALENDARIA SOLORZANO? PIACERÀ A PINO INSEGNO E ALLA RAI? pic.twitter.com/oR8JLnKU9l — Giuseppe Candela (@GiusCandela) August 31, 2023

