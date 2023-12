Airbus, party di Natale da incubo/ 700 dipendenti intossicati: vomito, diarrea e malori

Un party di Natale decisamente da incubo quello di Airbus. Ben 700 dipendenti del colosso francese degli aerei hanno riportato intossicazione con vomito, diarrea e malori vari, a seguito di una cena natalizia offerta dalla stessa compagnia lo scorso 14 dicembre presso la sede di Montoir-de-Bretagne, in Bretagna. A farlo sapere è stata l’ARS, l’azienda sanitaria regionale di Loire-Atlantique, e viene inoltre specificata l’apertura di un’inchiesta sull’episodio, anche perchè al momento non è ben chiaro cos’abbia causato questa incredibile intossicazione di massa. Nessuno è a conoscenza del menù, ma non è da escludere pesce o carne non conservata bena, ma anche uova contaminate e scadute, quegli alimenti che solitamente causano le intossicazioni più gravi.

Secondo i media svizzeri i dipendenti di Airbus hanno iniziato ad ammalarsi pochi giorni dopo il pranzo di Natale, e in totale sarebbero stati serviti ben 3.000 menù, di conseguenza è molto complicato andare a risalire alle origini del male. Loire Océan un subappaltatore dell’Airbus, ha parlato ai microfoni dell’emittente radiofonica transalpina France Bleu, spiegando: “Tutti i colleghi con cui ho trascorso il pranzo di Natale nella mensa aziendale hanno passato il fine settimana successivo con la testa nel water”, simbolo indelebile di nausea, vomito e malessere generale.

AIRBUS, PARTY DI NATALE DA INCUBO: INTOSSICAZIONE O VIRUS?

Secondo molte persone che hanno partecipato al party di Natale, il cibo che avrebbe causato l’intossicazione potrebbe essere il formaggio, così come riporta anche la stampa parigina e precisamente Le Parisien. Ma non finisce qui, perchè stando a colui che ha preparato il menù, vi sarebbe in corso una sorta di “epidemia di gastroenterite” conoscendo moltissime persone con i sintomi da intossicazione senza essere state al pranzo di Natale.

Probabile quindi che si sia trattato di un “semplice” virus stagionale e non di un qualche cibo avariato. Chissà che nei prossimi giorni non emergano informazioni più certe per scoprire cosa sia realmente accaduto.

