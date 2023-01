AirPods, pronto un modello Lite?/ Apple pensa ad una versione da 99 dollari

Nel corso dell’anno 2023, da poco iniziato, Apple non dovrebbe lanciare alcun nuovo modello di AirPods, le famose auricolari senza fili di Cupertino. Del resto la multinazionale a stelle e strisce concentrerà i propri sforzi sul tanto chiacchierato visore per la realtà aumentata, che dovrebbe fare capolino in primavera, per poi lasciare spazio anche ai nuovi Mac, come vi abbiamo già raccontato negli scorsi giorni, nonché ai tanto attesi iPhone 15. Appuntamento quindi al 2024 per gli AirPods o per lo meno questa è la previsione degli analisti e degli insider.

Non mancano comunque le indiscrezioni in merito alle cuffie wireless di casa Apple, a cominciare da quelle che vogliono l’arrivo di una versione inedita ed economica. Si parla infatti dell’intenzione che l’azienda possa immettere sul mercato una versione di auricolari al di sotto dei 100 dollari (circa 100 euro). Sarebbe senza dubbio una buona notizia per tutti i consumatori, tenendo conto che le ultime AirPods costano più di 200 euro, e le più economiche al momento in circolazione, al netto delle disponibilità, sono quelle di terza generazione che costano 199 euro.

APPLE, PRONTO MODELLO LITE? IN ARRIVO ANCHE LE AIRPODS MAX 2

A svelare i piani futuri di casa Mela è il solito Ming-Chi Kuo, analista sempre molto attendibile, secondo cui dovrebbe appunto giungere a breve sul mercato una versione Lite di AirPods dal costo di 99 dollari, con un design molto simile a quelle al momento in circolazione.

Potrebbe esservi anche la cancellazione del rumore, di modo da allinearsi con la concorrenza, e dovrebbero fare la loro comparsa verso la fine del 2024, quindi fra meno di due anni. Sempre secondo Kuo nei prossimi 24 mesi è possibile che Apple immetta sul mercato anche le Air Pods Max di seconda generazione, le cuffie on ear di casa Cupertino, e si tratterà di un modello rinnovato sia a livello estetico quanto nell’hardware. Le nuove cuffie Max dovrebbe vedersi però solo nel 2025, tenendo conto che sono state lanciate sul mercato soltanto nel 2020.

