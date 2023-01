Apple, due nuovi Mac per il 2023/ Pro con Silicon e Air da 15 pollici: cosa sappiamo

Nel corso dell’anno da poco iniziato, il 2023, dovrebbero essere presentati due nuovi Mac, e tramite le indiscrezioni circolanti negli ultimi giorni sono diverse le anticipazioni in merito agli inediti prodotti di casa Apple. Il primo modello che dovrebbe vedere la luce, come riferisce Wired, dovrebbe essere una nuova versione del Mac Pro. Doveva uscire nel 2022 ma vista la mancanza di chip il tutto è stato posticipo a quest’anno e il nuovo portatile dovrebbe montare la piattaforma Silicon. Il design non cambierà rispetto alla versione Intel (ci sarà la famosa superficie laterale con la griglia stile grattuggia), ed inoltre non dovrebbe poter espandersi la ram.

Fifa 23 Title Update 6: arriva il nuovo aggiornamento/ Ecco tutte le novità previste

Il nuovo computer punterà ovviamente sul processore M2 Ultra, e si potrà intervenire su ssd e scheda grafica, cosa che invece non dovrebbe essere possibile con il Mac Studio M2 Ultra atteso nei prossimi mesi (e per nulla espandibile). Il secondo computer di casa Apple che dovrebbe vedere la luce a breve, sarà il nuovo MacBook Air da 15 pollici. Si tratterà di una versione XXL del noto computer portale di Cupertino, e dovrebbe anticipare la versione da 12 pollici che per il momento sarà accantonata.

AEREI A TERRA NEGLI USA/ Un guasto che si trasforma in "arma" contro Biden

APPLE, NEL 2023 MAC PRO E MACBOOK AIR: IL SECONDO SARA’ DA 15 POLLICI?

Stiamo parlando di un portatile con processore M2 o eventualmente M2 Pro, e dovrebbe essere fra i primi nuovi Mac a comparire sugli scaffali per questo 2023, migliorando ovviamente le prestazioni della versione attualmente in commercio, e “ponendosi appena un gradino sotto la gamma Pro”, aggiunge Wired. Anche in questo caso l’aspetto estetico, il design, non dovrebbe prevedere grosse novità, riprendendo quello della versione da 13 pollici, con il famoso notch nella parte superiore del display.

Queste le indiscrezioni emerse sui nuovi Mac, ricordiamo al momento solo rumors, anche se da fonti ritenute attendibili nel settore Tech. Ricordiamo infine che sempre nel corso di quest’anno Apple potrebbe presentare finalmente il suo visore per la realtà mista, atteso da diverso tempo.

Cina dichiara guerra ai Deepfake “Pericolo per la sicurezza”/ Introdotte nuove leggi

© RIPRODUZIONE RISERVATA