Aitor Gandiaga, morto calciatore Athletic Bilbao/ Fatale incidente: aveva 23 anni

Il mondo del calcio spagnolo piange Aitor Gandiaga. Il 23enne è morto ieri, domenica 3 gennaio 2021, in seguito a un incidente stradale avvenuto a Markina-Zemein: come riportato dalla stampa basca, il calciatore di proprietà Athletic Bilbao era a bordo di un’automobile che si è scontrata con un autobus: per lui non c’è stato niente da fare, i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Aitor Gandiaga era in prestito al Gernika, club che milita in Terza Divisione, ed è grande il cordoglio sui social network per la sua prematura scomparsa. Come riporta La Voz de Galicia, l’incidente è avvenuto alle ore 17:40 al chilometro 45 della strada BI-633, vicino all’incrocio Iruzubieta. Nello scontro sono rimasti feriti l’autista dell’autobus e una donna a bordo del mezzo.

AITOR GANDIAGA É MORTO, IL CALCIATORE AVEVA 23 ANNI

Come dicevamo, il mondo del calcio spagnolo ha mostrato subito solidarietà alla famiglia di Aitor Gandiaga. L’Athletic Bilbao ha ricordato il 23enne con una nota pubblicata sui social network. Tra i club citiamo anche il cordoglio dell’Eibar, club in cui ha militato in passato. Davvero tanti i messaggi di ex compagni di squadra, a partire da Iker Muniain: «Mi unisco al dolore delle famiglia e delle persone vicine ad Aitor Gandiaga». Così l’attaccante dell’Athletic Ibai Gomez in un post su Twitter: «Riposa in pace, Aitor Gandiaga. Non posso ancora crederci. Le mie condoglianze alla famiglia, agli amici, all’Athletic Bilbao e al Gernika».

⚫ Goian bego, 𝗔𝗶𝘁𝗼𝗿 𝗚𝗮𝗻𝗱𝗶𝗮𝗴𝗮. Enorme dolor por un cachorro que dejó huella en Lezama. Un fuerte abrazo a familia, amigos y compañeros del @GernikaClub#AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/sRwc3EQwkA — Athletic Club (@AthleticClub) January 3, 2021





