“Aiutatemi a trovare Kata”/ Mamma in lacrime a Mattino 5: “Presa da qualcuno che conosce”

A Mattino 5 News il caso della bimba peruviana di 5 anni, la piccola Kata, sparita da sabato pomeriggio dall’hotel Astor di Firenze, occupato dal 2022 da diverse famiglie straniere. La mamma è stata intervistata in diretta dal programma di Canale 5: “L’ho vista sabato mattina quando sono uscita per lavorare – ha detto Katherine – lei è rimasta con mio fratello (lo zio della piccola ndr). Poi sono tornata a casa verso le 15:30, prima delle 16:00, sono andata nella mia stanza, ho chiesto a mio fratello dove fosse e mi ha detto che stava giocando con la bimba con cui giocava sempre”.

Terremoto oggi Genova M 2.7/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Perugia

“Sono andata a cercarla, la mamma mi ha detto che i bimbi stavano giocando poi hanno litigato, e ha portato mia figlia verso il corridoio”. Quindi Katherine ha aggiunto in lacrime: “Qualcuno ha preso mia figlia, aiutatemi a trovarla per favore, vi prego, aiutatemi per favore”. E ancora: “Non so come fosse vestita quel giorno, fosse una maglietta bianca, un jeans grigio e una scarpa rossa”. Quindi ha ribadito: “Qualcuno che l’ha conosce l’ha presa se no lei non sarebbe andata via così”.

Emilio Fede: "Berlusconi è morto? Non ci credo, spero nel miracolo"/ Video: "Ha amato e sofferto tanto"

BIMBA DI 5 ANNI SPARITA DA FIRENZE: “LA MIA AMICA HA RICEVUTO UNA CHIAMATA”

Nello stabile dove vive la bimba di 5 anni c’è un’altra uscita che non è videosorvegliata, ha fatto notare la mamma: “La mia amica ha ricevuto una chiamata le han detto che mia figlia era con questa persona ma poi la telefonata è stata staccata”. Quindi di nuovo la mamma in lacrime: “Per favore lasciatela andare mia figlia, è una bimba piccola lasciatela andare, sono disperata”. Poi ha aggiunto: “Io non me la sento più di parlare”.

Federica Panicucci ha commentato: “Rispettiamo il suo dolore signora, qualsiasi notizia ora è importante, mettiamo ancora la foto della sua bimba. E’ alta un metro e 15 centimetri, la bambina manca da casa da sabato pomeriggio, quindi ci rivolgiamo a chi può aver preso questa bimba di farsi vivo e riportare la bimba a casa, immaginiamo anche l’ansia che sta vivendo la bimba stessa”. Di nuovo la mamma disperata: “Torna a casa mia amore, ti amo”.

Duplice omicidio Sant'Antimo, convalidato fermo Caiazzo/ Nuora e genero uccisi per...

© RIPRODUZIONE RISERVATA