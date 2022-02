Aka7even a Sanremo 2022/ Con “Perfetta così” battuto da Sangiovanni ma…

Aka7even: il debutto a Sanremo 2022

Aka7even, pseudonimo di Luca Marzano, ha debuttato per la prima volta sul palco del Teatro Ariston ieri sera nella seconda serata del Festival di Sanremo 2022, condotto per il terzo anno consecutivo da Amadeus. Il giovane artista si è presentato con il brano “Perfetta Così”. Aka7even si è presentato con completo decisamente appariscente firmato Stella McCartney, che non ha convinto tutti. Dodicesima a salire sul palco, Aka7even ha cantato, visibilmente emozionato, “Perfetta così”: un pezzo che non parla solo di amore verso un’altra persona, ma è una dedica soprattutto all’amore verso noi stessi, alla presa di coscienza di ciò che siamo. Luca lo fa immaginando una conversazione con una donna, parlando con lei di sé stesso, lanciando un messaggio al pubblico che lo ascolta: un invito a tutti ad accettarsi e a imparare ad amarsi così come si è, senza cercare di cambiare per gli altri.

Aka7even: la classifica provvisoria

Nella classifica della sala stampa della seconda serata Aka7even si è posizionato all’undicesimo posto, mentre in quella generale, si è classificato ventunesimo. Un risultato che ha fatto storcere il naso a molti: “Musica bellissima dalle prime note. Canzone molto orecchiabile, vocalmente quasi perfetto. Non capisco la posizione così bassa” e “Stasera con il televoto mettiamocela tutta, Luca merita di stare più in alto e su questo sono tutti d’accordo, poi andrà come deve andare”, hanno scritto i suoi fan su Twitter. Stasera Luca Marzano canterà nuovamente “Perfetta così” mentre domani sera, venerdì 4 febbraio, in occasione della serata cover, canterà “Cambiare” di Alex Baroni insieme ad Arisa.

