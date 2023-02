LDA, duetto Sanremo 2023 nel nuovo album: retroscena/”Grato ad Alex Britti, perché..”

Sanremo 2023, LDA svela Alex Britti tra le collaborazioni nell’album Quello che fa bene

Può dirsi il Big più atteso a Sanremo 2023, viste le aspettative sul debutto al Festival, e intanto LDA anticipa Alex Britti in Quello che fa bene. Questo, il titolo del “vero primo album” in uscita, che contiene tra le altre la canzone promossa alla gara dei 28 Big di Sanremo, Se poi domani, dopo l’eponimo LDA, il disco che rilasciava sulla scia del successo conseguito con la partecipazione ad Amici 21 di Maria De Filippi. Talent show dove nel settembre 2021 Luca D’Alessio in arte LDA esordiva in tv con il singolo che lo consacra come un record, per il disco d’oro e il disco di platino FIMI raggiunti in tempi più veloci nella storia di Amici: Quello che fa male. Una canzone che il figlio di Gigi D’Alessio ha realizzato ispirato ad un amore che lo segna per sempre, tanto da continuare oltre la fine del tempo e lo spazio, dando vita alla seconda traccia del secondo album in uscita il 17 febbraio 2023, Quello che fa bene.

Può già dirsi candidato al titolo di album più ricercato, tra le novità musicali dei Big in corsa a Sanremo 2023, e tra uno spoiler e l’altro del progetto in cantiere, ne anticipa la sorprendente tracklist contenente 15 canzoni tra cui tre featuring, di cui é fiero. Con il trio delle collab ha un comune denominatore, ovvero la partecipazione ad almeno un’edizione di Amici, e parliamo di Aka7even (cantautore concittadino al Sud di Napoli ed ex allievo di Amici 20, ndr), Albe (cantautore originario del Nord-Italia, Brescia, come lui ex Amici 21 ndr) e Alex Britti (cantautore e polistrumentista originario del Centro-Italia, Roma, giudice della gara canto ad Amici 22 nella puntata del 29 gennaio 2023).

Oggi sono io ft.ing Alex Britti é il duetto che lo attende alla gara-cover del 10 febbraio 2023, ovvero la gara nella gara di Sanremo 2023 per il titolo di “Canzone italiana, ed é ingrediente di Quello che fa bene. Un remix nonché l’ultima traccia dell’album.

LDA grato ad Alex Britti, per l’umiltà Big!

Al collega ed esperto di musica Luca D’Alessio (che replica alla critica dei Cugini di Campagna) si dichiara grato, in un retroscena del duetto-cover previsto nell’album e a Sanremo 2023, dove per ipotesi de Il sussidiario.net il figlio di Gigi D’Alessio potrebbe sfoderare il suo cantautorato aggiungendo delle barre al testo della canzone originale del romano.”La cosa bella di Alex Britti -fa sapere a Tgcom24, rimarcando lo spoiler di Quello che fa bene annunciato in diretta via Instagram -è che è giovanissimo, freschissimo. Nonostante sia un big è di un’umiltà spaventosa. Sono onorato di cantare Oggi sono io (allude alla gara cover di Sanremo 2023, ndr) con l’aiuto dell’orchestra sarà incredibile”.

E, poco prima di mandare il web in tilt con il post che anticipa la front-&-back cover e la tracklist dell’album, titola anche le altre 14 tracce di Quello che fa bene, dando annuncio del concept-album che é in chiave autobiografica l’amore in ogni sua forma e colore, nella sua evoluzione più intimista. “Questa é la tracklist ufficiale di Quello che fa male”:

01 Giostre

o2 Quello che fa bene

03 Uh-la-la

04 Il silenzio parla

o5 Tremi Feat. AKAeven

06 Ex

07 Toxic love

Da Cado Feat. Albe

09 Scappi o rimani

10 Cara Napoli

11 Se poi domani

12 Litigare sottovoce

13 Weekend

14 Luca

15 Oggi sono io Feat. Alex Britti

L’album é parte integrante di LDA live, il tour di concerti che lo attendono ad aprile 2023: il 19 aprile ai Magazzini Generali di Milano, il 21 aprile al Palapartenope di Napoli, il 22 aprile all’Atlantico di Roma.











