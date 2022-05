Aka7even apre i concerti con Amici/ LDA a Napoli, Briga e Crytical…

Amici 20, Aka7even dà il via al tour: tra gli ex Amici all’opening, LDA

Può dirsi il vincitore mancato di Amici 20 per molti telespettatori del talent prodotto e condotto da Maria De Filippi e ora, Aka7even, torna al centro dell’attenzione mediatica per il via al suo nuovo tour, Aka7even Live, che segue all’annuncio del rilascio del nuovo album Come la prima volta. Si tratta di 4 date indoors nei club più cool del Belpaese, che fanno tappa nelle città di Milano, Roma e Napoli. Quest’ultima, la città d’origine di Luca Marzano in arte Aka7even, vede raddoppiare la sua data dal momento che il primo live alla Casa della Musica di Caserta ha segnato il tutto esaurito. Il nuovo tour di Aka7even, ex pupillo di Anna Pettinelli ad Amici 20, riserva un’importante sorpresa per tutti i fan del giovane cantante. Ciascuna tappa del tour prevede una special guest in opening: l’apertura dei live viene registrata da artisti emergenti e alcuni già affermati, tra cui fa parecchio rumore in rete Luca D’Alessio in arte LDA.

Quest’ultimo, vincitore effettivo di Amici 21 per le stime di vendite che ora lo vedono sbaragliare la concorrenza della classe canto al talent, dopo essere entrato a far parte della casa discografica di Aka7even riceve l’invito ad aprire il concerto proprio dell’ex Amici 20, che si tiene a Napoli il 6 giugno 2022. “Ci vediamo con Luchetto il 6 giugno. Intanto volevo ringraziare Luchetto che mi ha invitato, per me è davvero un onore. Non vedo l’ora”, dichiara mente si palesa al settimo cielo il figlio di Gigi D’Alessio tra le nuove Instagram stories, nel condividere con i fan la notizia dell’opening-act che lo vede protagonista all’Aka7even live. come la prima volta fuori il 06/05 su tutti i digital store 😇😇😇🏍🏍🏍

link pre-save https://t.co/JADV8C357V pic.twitter.com/3V2RCkE7Cl LDA vuota il sacco sul vincitore di Amici 21/ "Luigi è molto bravo, ma difficile..." — Aka 7even (@Aka7evenreal) April 28, 2022 Anche Crytical di Amici 21 e Briga all’opening dell’ex Amici 20 Oltre a LDA, anche Crytical come il primo ex Amici 21, prenderà parte all’opening act dell’ex Amici 20. Curioso che Crytical, ex pupillo come Aka di Anna Pettinelli ad Amici, sia special guest al live di quest’ultimo come LDA, pupillo del prof avverso alla maestra di canto Rudy Zerbi, ad Amici 21.

ospite LDA Di seguito le date di Aka7even live, la cui prima data è aperta dall’altro ex Amici, Briga:3 GIUGNO – ATLANTICO – ROMAopening Uranoospite BRIGA5 GIUGNO – CASA DELLA MUSICA – NAPOLI sold outopening Gabriele Espositoospite LELE BLADE6 GIUGNO – CASA DELLA MUSICA – NAPOLIopening Agon e Yosebaospite LDA Gigi D'Alessio insieme a LDA al Maurizio Costanzo Show?/ Le anticipazioni tv 9 GIUGNO – FABRIQUE – MILANO

