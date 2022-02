Aka7even, chi è e vero nome/ Da Amici debutta a Sanremo 2022 con “Perfetta così”

AKA7EVEN AL DEBUTTO AL FESTIVAL DI SANREMO 2022 CON “PERFETTA COSÌ”

Luca Marzano, o meglio, Aka7even, ha dichiarato recentemente di non volersi identificare e fossilizzare su un genere specifico, e questo vale anche per la sua canzone che sentiremo al Festival di Sanremo 2022 e che s’intitola “Perfetta così”. A sentire il giovane cantante “dovremo essere noi del pubblico ad inquadrarla in un genere specifico, a seconda della nostra sensibilità e gusti musicali”. L’artista ha spiegato che la sua canzone “Perfetta così” vuole parlare dell’accettarsi così come si è, di accettare i propri difetti, senza però vederli come delle limitazioni o delle catene, una canzone sull’amor proprio e sul volersi bene, per mandare un messaggio importante sull’accettazione serena di sè stessi.

Fidanzata di Aka7even chi è?/ Tutto tace dopo il gossip su Alice de Bortoli

Che dire? Da un’artista così giovane e talentuoso, che ha detto che una delle sue canzoni preferite (e anche quella che lo rappresenta di più) è “Caruso” di Lucio Dalla (Un vero capolavoro del cantautorato italiano), ci aspettiamo solo grandi cose. Non ci resta che goderci questa edizione di Sanremo 2022, ormai alle porte.

Perfetta così, Testo canzone Aka7even/ Analisi e significato: amore… (Sanremo 2022)

CHI È AKA7EVEN? LA RIVINCITA DOPO AMICI TRA DISCHI DI PLATINO E RICONOSCIMENTI

Rapper e cantautore italiano di Vico Equense, Aka7even all’anagrafe Luca Marzano, ha ottenuto il disco di platino per il suo album di debutto eponimo, uscito nel maggio del 2021 e piazzatosi al terzo posto della classifica album italiana. Da molti sarà probabilmente conosciuto per i suoi due singoli piuttosto famosi “Mi manchi” e “Loca”, per i quali ha ricevuto critiche molto buone e vari riconoscimenti.

Il suo nome d’arte si ricollega ad una storia forte e allo stesso tempo commovente: l’artista ha dichiarato di aver scelto il numero 7 “seven”, in seguito ad un coma di ben sette giorni che lo ha colpito in seguito ad un’encefalite. Dalle sue parole abbiamo anche scoperto che le sue fonti d’ispirazione artistiche sono i mitici Bruno Mars, The Weeknd e Justin Bieber, tre colonne della musica pop/R&B contemporanea, per questo al Festival di Sanremo, cui Aka7even parteciperà quest’anno, ci aspettiamo grandi cose dalle sue performance.

Aka7even, come si chiama e significato del nome d’arte/ All’anagrafe è...

© RIPRODUZIONE RISERVATA