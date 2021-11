Aka7even nuovamente single? / I tweet che hanno fatto insospettire i fan…

Aka7even dopo la sua partecipazione ad Amici ha dato ufficialmente il via alla sua carriera da cantante raggiungendo in poco tempo importanti traguardi, come essersi classificato in cime alle classifiche italiane con il suo singolo Loca. Luca Marzano da poco ha lanciato la sua nuova canzone intitolata 6 PM che anticipa il nuovo disco e ha vinto il premio agli MTV EMA 2021 di Best Italian Act superando in classifica anche i Maneskin.

Aka7even: "Maneskin? Abbiamo vinto insieme agli Mtv Ema"/ "Ho la fortuna di avere…"

Molti dei fan di Aka7even sono interessanti anche alla sua vita sentimentale, soprattutto dopo la fine della relazione con Martina Miliddi e di recente il cantante aveva fatto intendere a tutti i suoi fan di essersi nuovamente fidanzato, anche se l’identità della ragazza era rimasta sconosciuta.

Aka7even si sfoga su twitter, nuova delusione d’amore?

La situazione sentimentale di Aka7even però sembra aver preso una nuova piega nelle ultime ore, quando Luca ha pubblicato alcuni tweet che hanno subito scatenato la reazione dei fan che hanno subito pensato ad una nuova delusione sentimentale per il rapper.

Aka7Even ritorno in grande stile ad Amici 2021/ Presenterà il suo nuovo singolo 6PM

Su Twitter Luca ha scritto: “Fottitene. Sempre” rispondendo poi ai fan che nei commenti hanno fatto notare come non sempre sia facile scrivendo: “Pensa che se non lo fai tu, lo farà chi è dall’altra parte. Non bisogna mai aspettarsi le cose dagli altri, altrimenti si rischia di rimanere soli”.

Aka7even, 6 PM è il nuovo singolo/ Video: "Racconta la fine di un amore"

