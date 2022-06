Aka7even debutta da ballerino sul palco/ La svolta al tour con Andreas Muller e LDA

Aka7even live riserva una svolta ai fan dell’ex Amici 20

Può dirsi per molti fans “il vincitore mancato” di Amici 20 e a distanza di diversi mesi dall’uscita di scena dal talent prodotto e condotto da Maria De Filippi, reduce dal successo di Perfetta così presentata a Sanremo 2022, Aka7even torna al centro dell’attenzione mediatica. E il motivo è l’annuncio dell’Aka7even live che parte il 3 giugno 2022 e in piena estate diventerà l’Aka7even Summer Tour, una promessa ai fan che l’ex Amici 20 ha mantenuto, rendendo note in questi giorni le date del suo imminente show. A poche ore dal via alle pre-vendite dei biglietti del tour, in particolare, è andata del tutto esaurita la prima data prevista alla Casa della Musica di Napoli, tanto che il concerto è stato raddoppiato. Tra gli opening e le special-guest dell’Aka7even tour, sono stati annunciati tra gli altri gli ex Amici, Briga, Crytical e LDA. Quest’ultimo, allievo dei record ad Amici 21, è riuscito a scrollarsi di dosso l’etichetta di “figlio di”, in quanto figlio di Gigi D’Alessio, aggiudicandosi un contratto con la major discografica che ha accolto lo scorso anno Aka7even, la Sony Music Italiy, dopo aver mostrato al talent il suo talento di cantautore. E, in attesa di un possibile duetto tra Aka7even e LDA, entrambi originari di Napoli, l’ex Amici 20 rivela via Instagram la svolta che segna il suo tour nella carriera artistica avviata al talent di Canale 5. Un cambiamento radicale che lo erge a performer completo, dal momento che sul palco degli imminenti concerti lui intratterrà i fans non solo intonando le sue canzoni, ma anche esibendosi a colpi di passi di danza.

Parte il countdown al tour di Aka7even: il ruolo di Andreas Muller

La svolta di performer che lo avvicina agli idoli internazionali che ha in comune con il cantante di Bandana – LDA- Bruno Mars, Justin Bieber, i quali sono oggigiorno i caposcuola del pop made in USA, per Aka7even è avvenuta grazie all’aiuto dell’altro ex Amici e storico compagno della maestra di ballo al talent, Veronica Peparini: Andreas Muller. Viene, quindi, facile pensare che all’Aka7even Live e Summer Tour -ad attendere gli spettatori sia uno spettacolo a colpi di movenze hip-hop e break-dance al cardiopalmo- come solo Andreas Muller può insegnare. Nel frattempo, nella descrizione di uno dei suoi nuovi post condivisi su Instagram, Aka7even dà il countdown ai follower: “Mancano 3 giorni alla prima data del tour. Siamo fomentatissimi e abbiamo lavorato sodo fino ad ora. Stiamo creando uno spettacolo unico che vi porti a ballare e saltare insieme a noi, e allo stesso tempo emozionarvi. Vi aspettiamo alle date: Roma, Napoli, Milano. Facciamo il panico uajò! Aka & Andreas 📹 @motteasy”.

