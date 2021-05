SANGIOVANNI VINCITORE CATEGORIA CANTO AMICI 2021/ Out Aka7even e Deddy: è finalissima

È Sangiovanni il vincitore della categoria canto di Amici 20217. Esplosione di gioia per il giovane cantautore, che è rimasto senza parole: “Grazie di cuore davvero, non so cosa dire”, ha detto dopo aver a lungo abbracciato Aka7even e Deddy. In effetti, i pronostici lo indicavano come favorito, quindi non è stata probabilmente una sorpresa per i telespettatori. E così Sangiovanni si è potuto accomodare sulla “poltrona dorata” messa a disposizione mentre va in scena la sfida tra Giulia e Alessandro per la finalissima. Sangiovanni, dunque, ha vinto la sfida tra i cantanti di Amici 2021, un traguardo alla sua portata considerando il suo percorso. Ora però viene il bello, perché può giocarsi la vittoria dell’edizione di quest’anno di Amici 2021. In questo caso il risultato è tutt’altro che scontato. (agg. di Silvana Palazzo)

Amici: Aka7even, video inediti Mi manchi, Yellow, Loca/ Tra ballad e hit è un successo

Deddy, Sangiovanni o Aka7even vincitore canto?

La finale di Amici 2021 decreterà più di un vincitore. Come ormai accade da qualche anno, i concorrenti arrivati in finale potranno sfidarsi non solo per il premio finale di 150 mila euro, che va dunque al vincitore assoluto, ma anche per i premi di categoria. Oltre al vincitore della categoria danza, che sarà uno tra Giulia Stabile e Alessandro Cavallo, avremo anche un vincitore per la categoria canto. Ognuna delle due categorie conquisterà un premio di 50 mila euro a cui andranno sommati quelli da vincitore assoluto, 150 mila euro. A sfidarsi per la categoria canto sono in tre: c’è Aka7even, Sangiovanni e un quinto a sorpresa che è stato Deddy.

Amici: Sangiovanni, gli inediti sono già tormentoni/ Video autoprodotti Guccy bag, Lady

Deddy, Sangiovanni e Aka7even, chi vincerà la categoria canto di Amici 2021?

Chi tra Deddy, Sangiovanni e Aka7even potrà conquistare il primo posto nella categoria canto di Amici 2021 e conquistare l’ambito premio? La serata premette grandi colpi di scena, così come lo è stata la semifinale che ci ha regalato non quattro ma cinque finalisti. Stando ai televoti visti fino ad oggi, potremmo dire che il favorito alla vittoria per il pubblico è sicuramente Sangiovanni che, al momento, detiene anche più ascolti per i suoi pezzi. Se la battono quasi alla pari, invece, Deddy e Aka7even. Il primo, in particolare, potrebbe essere l’allievo al quale toccherà dare il via alle danze nel corso della finale. Non sono però da escludere colpi di scena, così come Amici ci ha sempre mostrato in questi anni.

LEGGI ANCHE:

Aka7even, sorpresa della mamma ad Amici 2021: "Orgogliosa di te"/ "Sei cambiato ma.."

© RIPRODUZIONE RISERVATA