Aka7even, dedica a Michele Merlo sul palco di Battiti Live 2021/ “Mi manchi è per te”

Aka7even è stato uno dei protagonisti della quarta puntata di Battiti Live 2021. Il cantante che, nella scuola di Amici di Maria De Filippi ha ottenuto popolarità, sul palco del Castello Aragonese, oltre ad aver dedicato ai fans una delle sue canzoni più amate, ha commosso tutti facendo una dedica davvero speciale. Dopo essere stato presentato da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, dopo aver intonato “Mi manchi” ha rivolto una dolce dedica a Michele Merlo, venuto a mancare a soli 28 anni. “Mi manchi va a te, Miky. Te l’avevo promesso”, ha detto Aka7even. Il gesto di Luca Marzano è stato apprezzato dalle persone che hanno conosciuto e amato Michele, ma soprattutto dalla mamma. La signora Katia, dopo aver saputo della dedica fatta da Aka7even al figlio Michele, sui social l’ha ringraziato aggiungendo dei cuori rossi.

Michele Merlo, papà Domenico/ “Io e mia moglie non abbiamo più motivo di vivere”

Aka7even e le parole per Michele Merlo

Una dedica, quella di Aka7even, che ha emozionato il pubblico presente al Castello Aragonese di Otranto e che il cantante di Amici sentiva di dover fare. Dopo aver saputo della scomparsa di Michele, sui social, Luca Marzano aveva condiviso il proprio dolore per la morte del 28enne. ““Continuerò a cantare per lui, per la sua sensibilità, purezza e sincerità. Avrebbe tanto voluto scrivere ‘Mi manchi’, e io avrei tanto voluto scrivere un pezzo con lui. Scriverò un pezzo PER LUI. Buon viaggio Miky, canta con me ogni volta che ne avrai bisogno. Arrivederci”, aveva scritto e ieri sera è arrivata la toccante dedica.

Aka7even dopo Amici 20: "Mi sono diplomato"/ "Studiavo tra un Instore e l'altro"

Mi manchi va a te, Miky. Te l’avevo promesso. 👼💕 — Aka 7even (@Aka7evenreal) July 1, 2021

LEGGI ANCHE:

Maria De Filippi assente a funerali Michele Merlo, perché?/ Visita in forma privata

© RIPRODUZIONE RISERVATA