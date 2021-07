Battiti Live 2021/ Scaletta cantanti e diretta quarta puntata: come vedere in streaming? Oggi da Deddy a J-Ax

Battiti Live 2021: anticipazioni e diretta quarta puntata 1° luglio

Grande appuntamento con la musica di Battiti Live 2021 che torna in onda oggi, giovedì 1° luglio, a partire dalle 21. Nella suggestiva cornice del Castello Aragonese, Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, sempre più perfetti padroni di casa, conducono la quarta puntata della kermesse di Radio Norba che si concluderà sabato 3 luglio con il gran finale. Anche questa sera, sul palco, si alterneranno grandi nomi della musica italiana e non solo. Non mancheranno, inoltre, le esibizioni on the road. I protagonisti delle tre performance che avranno come cornice Grottaglie, Giovinazzo e Barletta sono Annalisa che si esibirà da Grottaglie, La Rappresentante di lista da Giovinazzo e J-Ax con Jake La Furia da Barletta. Anche questa sera, poi, sarà presente Mariasole Pollio con le sue domande per gli artisti raccolte in mezzo al pubblico.

La scaletta quarta puntata Battiti Live 2021

Tanti i nomi di artisti che renderanno unica la quarta puntata di Battiti live 2021. Sul palco del Castello Aragonese si alterneranno: Elettra Lamborghini con la sua ultima hit “Pistolero”; i The Kolors, con “Cabriolet Panorama”; Ernia, Rkomi; il pugliese doc e vincitore della categoria Giovani del Festival di Sanremo 2021 Gaudiano che si esibirà con “Polvere da sparo” e con l’ultimo singolo “Ri-mani”; Aiello; Braco e Luna con il brano pop sentimentale “Resta ancora un po’”, l’innovativo progetto di Icon 808, fuori con “No stick”; Giacomo Urtis con il nuovo esilarante singolo “Gossip”. E infine: Boomdabash e Baby K, Aka7even, Mr. Rain, Deddy e Federico Rossi, Rocco Hunt e Ana Mena, Clementino e Nina Zilla, Noemi e Carl Brave. Gli ospiti internazionali di questa sera sono Alice Merton e il dj tedesco Topic.

Come vedere la diretta streaming e tv Battiti Live 2021

Tutte le puntate di Battiti Live 2021, da metà luglio, saranno trasmesse in prima serata su Italia 1. Nel frattempo, chi non ha voglia di aspettare può vederle in diretta sia in tv che in streaming. Per seguire la quarta puntata di Battiti 2021 in tv basta sintonizzarsi su Radio Norba, Radio Norba Tv e Telenorba. Per seguire l’evento in diretta streaming basta accedere alla nuovissima App di Radio Norba e su radionorba.it e norbaonline.it. È possibile commentare la serata anche sui social di Radio Norba, con l’hashtag #battitilive.

