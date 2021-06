Michele Merlo, papà Domenico/ “Io e mia moglie non abbiamo più motivo di vivere”

Sono disperati i genitori di Michele Merlo, il giovane cantante di Amici morto poche settimane fa a seguito di una leucemia fulminante. “Era il nostro unico figlio – racconta Domenico Merlo, il papà del ragazzo, intervistato dal settimanale DiPiù – e per me e mia moglie Katia non c’è più un motivo per vivere. Stiamo insieme da 40 anni, mai avremmo immaginato di dover sostenere una prova così tremenda”.

Michele Merlo aveva raggiunto una certa popolarità grazie al talent di Amici, ma fino ad oggi la sua breve carriera di artista era stata caratterizzata anche da qualche cocente delusione: “Pur portando Amici nel cuore e riconoscendo che gli aveva dato popolarità, ci era rimasto male per l’eliminazione – ha spiegato ancora il padre – allo stesso modo aveva sofferto per essere stato eliminato da X Factor e perché lo avevano respinto due volte dalle selezioni per il Festival di Sanremo. Le esclusioni gli avevano provocato crisi d’ansia e attacchi di panico. Ma non mollava”. L’esperienza ad Amici è stata senza dubbio una delle più belle della breve vita di Michele Merlo, grazie soprattutto alla presenza di Maria De Filippi: “Michele era grato a Maria De Filippi e ogni manifestazione di affetto per lui fa sentire meno soli me e mia moglie”.

MICHELE MERLO, PARLA IL PAPA’ DOMENICO: “LE PAROLE DI EMMA MI HANNO TOCCATO”

Un ringraziamento speciale anche ad Emma Marrone, altro talento proveniente da Amici che fu l’insegnante proprio di Michele Merlo durante lo show di Canale 5: “Mi hanno toccato anche le parole di Emma, la sua insegnante di Amici, che è stata come una sorella: ‘Il mio cuore si è spezzato in mille pezzi’, ha detto. E poi, gli ha teneramente portato un mazzo di rose alla camera ardente. Mio figlio mancherà a tutti”.

Proprio Emma Marrone aveva commentato un post di Michele Merlo in cui lo stesso si mostrava dopo un attacco di panico: “Questa è la mia faccia dopo un attacco di panico, dopo 20 gocce di tranquillante. Questo è ciò che l’ansia e la depressione fa a una persona. Questa è la REALTA’ che non va di moda nei social”, aveva scritto il cantante, e l’artista pugliese aveva replicato: “Ehi… sto qua”.

