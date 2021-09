Aka7even dimentica Martina Miliddi dopo Amici/ “Ho una frequentazione in corso”

Sono giorni pieni di emozioni e soddisfazioni per Aka7even. Come vi abbiamo svelato ieri, il cantante di Loca, tra i talenti della scorsa edizione di Amici, ha calcato il red carpet della Mostra del Cinema di Venezia, con grande gioia dei suoi tanti fan. Nelle ultime ore ha poi partecipato alla terza giornata del Premio Fabula, scambiando alcune chiacchiere con i ragazzi del Festival Letterario.

Proprio durante questo scambio di battute, Luca Marzano – questo il vero nome del cantante – ha risposto alla domanda di una fan che gli ha chiesto se fosse fidanzato. La risposta di Aka7even, stando a quanto riporta anteprima24.it, è stata “Non sono fidanzato, ma ho una frequentazione in corso”. Il cantante, dunque, chiarisce che non si tratta ancora di un rapporto tanto serio da chiamarlo fidanzamento, ma conferma, comunque, di avere una ragazza speciale nel suo cuore.

Aka7even, chiuso il capitolo Martina Miliddi: c’è un nuovo amore!

Sono trascorsi solo pochi mesi da quando, nella casetta di Amici, Aka7even versava fiumi di lacrime per la fine della storia con la ballerina Martina Miliddi. Oggi lei è felice accanto a Raffaele Renda, altro ex allievo di Amici 20, anche se ultimamente c’è stato uno scambio di frecciatine proprio con l’ex. Nel corso della chiacchierata al Premio Fabula, Luca ha rivelato di essere in un momento molto felice, dal punto di vista personale oltre che da quello musicale. Queste, infatti, le sue parole: “Con la muta locale avevo pensato di non inseguire il mio sogno, la musica. Oggi mi sento una persona migliore, anche professionalmente ho più consapevolezze”. D’altronde ‘Loca’ continua a macinare successi e traguardi importanti.

