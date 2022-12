Aka7even, esce il video del nuovo singolo Non piove più/ “É per una persona speciale”

Amici 20 di Maria De Filippi, Aka7even rilascia il nuovo singolo Non piove più

Sono ore all’insegna delle emozioni al cardiopalmo quelle che condivide Aka7even con i fedeli supporter, nel giorno del rilascio del video del nuovo singolo. Non piove più é il titolo del nuovo lavoro in musica di Aka7even e, in queste ore, il popolo del web é non a caso in tilt per il rilascio di quello che l’ex Amici 20 definisce via social “il primo video” di Non piove più.

Un’opera videografica iconica, dove Luca Marzano in arte Aka7even si fonde con la suggestiva bellezza dell’amata città di Napoli, mentre suona accordi di pianoforte nella magica Piazza del Plebiscito. L’ex Amici 20 si mostra in un simbolico ritorno a casa, in una maturità artistica e personale ormai consapevole.

La nuova era dell’ex Amici 20 comincia da Non piove più

La nuova era del cantautore pop di Napoli, fortemente ispirato al beniamino d’oltreoceano Justin Bieber, comincia, quindi, ufficialmente oggi, nel luminoso periodo dell’Avvento. Nell’attesa del Santo Natale 2022, l’ex Amici 20 sorprende i fedeli fan con un regalo inaspettato, la nuova canzone d’amore, tanto che a poche ore dal rilascio Non piove più é già tra i tappeti musicali trend sul popolare social TikTok. Tra i più condivisi dagli internauti, via social.

Dal suo canto l’ex Amici ha promesso Non piove più ai fan come il sequel di Mi manchi. Riuscirà il nuovo singolo ad eguagliare il successo della ballad che nasceva ad Amici 20, e a raggiungere la certificazione FIMI di disco di platino? Chissà. Nel frattempo, tra le righe di un post condiviso su Instagram, Aka7even fa sapere a chi si ispira Non piove più: “Il nuovo singolo l’ho scritto per una persona speciale. Per scrivere nuova musica penso sia fondamentale compiere esperienze di vita -scrive in un messaggio condiviso con il web su Instagram, l’ex Amici 20, su Non piove più- osservare e soprattutto ascoltarsi. Lei capirà tutto. Sono passati quasi 5 mesi dall’uscita di Toca. In questi mesi mi sono preso forse per la prima volta del tempo per me stesso, mi sono allenato, ho viaggiato tra l’Italia e il Brasile, ho incontrato tante persone e ho assorbito tante cose. “Ho trovato il mio sorriso per ricominciare”.

Nel frattempo, non si esclude che Aka7even possa presto collaborare con l’ex Amici 21, LDA, dopo che i due rivali amici hanno in più occasioni dichiarato che unirebbero volentieri le loro forze in music, anche in virtù di un’amicizia solida che li vincola da anni.











