Aka7even: gaffe clamorosa con Giulia Stabile, in privato/ Che succede dopo Amici?

E’ amatissimo tra i fedeli telespettatori di Amici di Maria De Filippi per i suoi successi in musica, come il tormentone dell’estate 2021, Loca, che è certificato da FIMI triplo disco di platino, e intanto Aka7even -sia direttamente che indirettamente- ha aggiornato i fan sui rapporti intercorrenti con alcuni Amici. Si tratta in particolare di LDA e Giulia Stabile, che Luca Marzano in arte Aka7even è solito incontrare e intrattenersi spesso e volentieri.

Così come si rileva dalle storie postate su Instagram da Luca D’Alessio alias LDA, quest’ultimo si è intrattenuto con l’ex Amici 21 Carola Puddu e l’ex Amici 20, Aka7even, nella sua amata Napoli, nelle ultime ore, e i 3 si sono palesati molto complici tra loro. Ma non è tutto. Perché, inoltre, Aka7even ha in questi giorni condiviso con il web una gaffe commessa con l’altra ex Amici 20 che frequenta assiduamente nel privato, ovvero Giulia Stabile, che almeno alla carte è impegnata sentimentalmente con Sangiovanni e con cui ha condiviso il percorso di studio intrapreso ad Amici 20: “Pov: ho appena videochiamato Giulia Stabile facendole gli auguri per il suo compleanno. É domani il suo compleanno. POV: figura di M”, è il tweet diventato virale in queste ore, condiviso dal cantautore campano. Restando in tema gaffe, Aka7even ha inoltre reso pubblico un altro curioso aneddoto su Twitter: “Ragazzi ero in hotel, ad una certa mi viene un tipo vicino e mi fa:” posso una foto?” Io come mio solito rispondo “certo che puoi”. Bene. Fa la foto col mio manager e gli dice: “spacchi Aka”. E niente, ho riso per un’ora“.

Ma in molti, tra gli internauti, si chiedono in che termini Aka7even frequenti gli ex Amici, in particolare Giulia Stabile. E la risposta giungerebbe tra le ultime dichiarazioni che il cantautore ha rilasciato in un’intervista a Casa Chi: “Sì mi avete visto ultimamente con Giulia Stabile e LDA. Se c’è qualcosa che bolle in pentola con loro? Qualcosa di sicuro con Luca, nel senso che tra noi c’è un rapporto forte che arriva prima del mio Amici. Eravamo già legati prima della mia edizione. Lui per me è come un fratello e c’è un rapporto fantastico. C’è feeling e in studio abbiamo buttato qualcosa giù insieme. Quindi mai dire mai, potrebbe uscire qualcosa”. E ancora: “Con Giulia c’è un rapporto bellissimo. Lei per me è come una sorella minore. C’è un bene fortissimo e ci vediamo spesso quando scendo io a Roma o sale lei a Milano. Ci vediamo quasi sempre almeno quando possiamo”.

E a chi si chiede del suo status sentimentale, Aka7even fa sapere: “Se sono fidanzato? No adesso sono felicemente single. E sono nel periodo più tranquillo emotivamente che abbia mai vissuto. Sto benissimo e ho affrontato un percorso per stare bene con me stesso. Mi sento bene in tutto e con l’approccio con le altre persone”.













