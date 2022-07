Aka7even, Gue Pequeno “costretto” a cantare con lui?/ Sbotta “sul set del video l’abbiamo preso ostaggio”

Aka7even lancia il videoclip ufficiale di “Toca”: si improvvisa ballerino e…

Aka7even torna con un nuovo brano. Dopo il successo della scorsa estate con la hit Loca, l’ex concorrente di Amici lancia il nuovo singolo. Si tratta del pezzo “Toca” realizzato in collaborazione con Gue Pequeno. Toca si preannuncia già come una delle possibili hit dell’estate 2022: un sound internazionale per un brano di reggaeton puro che ha la pretesa di far ballare e divertire in spiaggia o in discoteca. Aka7even aveva presentato il brano in anteprima in occasione della sua ultima data live al Fabrique di Milano. In queste ore è uscito il videoclip ufficiale del brano in cui per la prima volta vediamo Aka7even improvvisarsi come ballerino. L’artista si scatena nel video al ritmo di reggaeton in compagnia di un gruppo di ballerini.

Il lancio di “Toca”, il nuovo singolo di Ake7even, ha avuto immediatamente un impatto forte tanto da scalare le classifiche. Aka7even deve scontrarsi però con due artisti molto forti che stanno raggiungendo gli stessi suoi numeri: “Nostalgia” di Blanco, che ha superato la cifra di quattro milioni di visualizzazioni in una ventina di giorni; e “Bandana” di Lda, che viaggia sugli stessi numeri se si considerano i numerosi video che ci sono su YouTube per lo stesso brano.

Dopo il lancio del singolo “Toca” di Aka7even è però scoppiata una polemica. Sembrerebbe che Gue Pequeno sia stato costretto a collaborare con Aka7even al singolo estivo. Il profilo Twitter Amici News ha condiviso una teoria folle sul suo profilo: “Ho notato una cosa: sembra che Guè sia stato “costretto” a fare l’hit estiva con Aka. Non la caga minimamente, nessuna sponsorizzazione. Quelle due storie che ha fatto sembra anche li “costretto” nel farlo. Chissà”. Secondo questo sito, Gue Pequeno non avrebbe collaborato di sua volontà con Aka7even ma bensì sarebbe stato forzato a farlo. L’artista non sembrerebbe interessato a pubblicizzare il brano considerando che sul suo profilo social non ci sarebbe traccia.

Aka7even però è intervenuto e ha smentito questa notizia: “Infatti è stato talmente costretto che per farlo venire sul set del video l’abbiamo preso come ostaggio e messo in un sacco”. Il profilo Amici News ha poi precisato che si trattava solo di un pensiero espresso ad alta voce. Intanto Aka7even sta proseguendo il suo tour in Italia e ogni tappa sta registrando il sold out.











