Aka7even ha copiato un brano di Justin Bieber?/ L’accusa piovuta sui social…

Aka7even è stato accusato di plagio. Luca è stato uno dei protagonisti della scorsa edizione di Amici e il talent ha rappresentato per lui un importante trampolino di lancio. Ha scalato le classifiche musicali e pochi mesi fa ha partecipato al Festival di Sanremo con il brano Perfetta così. Proprio qualche giorno fa Aka7even ha rilasciato il nuovo singolo Come la prima volta, brano che farà parte del suo nuovo album. Il giovane cantautore campano ha preso parte non solo alla produzione del brano, ma anche alla registrazione degli strumenti in studio, sottolineando ancora una volta le sue doti da polistrumentista e la lunga formazione di teoria musicale alle sue spalle. L’artista partirà anche per il suo primo tour.

Nelle scorse ore però l’entusiasmo di Aka7even è stato smorzato da una polemica. Alcuni utenti sui social hanno accusato Aka7even di aver copiato un brano di Justin Bieber. La prima strofa di Come la prima volta ricorderebbe il pezzo Stay il noto pezzo di The Kid Laroi in collaborazione proprio con Bieber. Entrambi i pezzi sono stati messi a confronto e in effetti soprattutto nella parte del ritornello i brani sembrano essere simili. E pensare che in occasione di un’intervista a Optimagazine di qualche tempo lo stesso Aka7even aveva confidato che uno dei suoi sogni sarebbe stato quello di duettare con Justin Bieber. Aka7even non pare però essersi solo ispirato a lui ma le accuse che lo hanno travolto parlano di plagio.

Aka7even ha presentato da poco il nuovo singolo Come la prima volta. Il cantante è felice di potersi tornare ad esibire dal vivo e in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni ha rivelato: “Io mi sento come se fosse la prima volta, ma in realtà è una prima volta sempre diversa dall’altra. Ogni concerto è diverso. La grinta e la voglia di salire sul palco sono le stesse, ma sono l’emotività e lo stato d’animo che cambiano. E, ovviamente, cambia anche l’esperienza! […] È importante non perdere l’entusiasmo, è importante ricordarsi da dove si viene, quali sono i nostri obiettivi. Quando sai dove sei nato, conosci le tue radici, tutto è sempre come la prima volta. E poi devo ammettere che avere la possibilità di fare questo mestiere mi ha reso davvero la persona più felice del mondo. Quando so che devo fare un concerto e, magari, ne ho già fatti venti, per me è sempre come se fosse il primo! E questo è importante e spero duri per sempre, perché vuol dire che la mia passione per la musica è rimasta sempre la stessa”.

Aka7even è particolarmente legato alla sua famiglia che rappresenta un porto sicuro. A tal riguardo ha dichiarato: “Se penso a un momento più intimo, invece, è quando mi ritrovo a Napoli con la mia famiglia. Visto che abitiamo distanti, ogni volta che torno a casa per me significa rivivere un po’ un mix di emozioni e, tra queste sicuramente l’uscita da “Amici”. È sempre emozionante rivederci e poi ci sono abbracci interminabili e conversazioni lunghissime. […] Il tour sarà pazzesco, molto particolare, in stile americano, con ballerini, band e vi anticipo che ballerò anch’ io e suonerò diversi strumenti, ogni pezzo sarà totalmente riarrangiato rispetto all’originale! Più che un concerto…. sarà uno show a 360 gradi!”.











