Aka7even live ospita LDA/ Tripudio di cori per il singolo-record Quello che fa male

Aka7even e LDA fanno strage di cuori a Napoli: dopo Amici si uniscono sul palco

Era attesissimo l’ospitata di LDA (19 anni) all’Aka7even (21 anni) live, il tour che prelude all’estate 2022 per l’ex Amici 20, Aka7even. Cos’hanno in comune LDA e Aka7en? Ebbene diverse cose, dal momento che entrambi i due giovani cantautori di nome Luca hanno un legame inscindibile con Napoli, la loro terra di provenienza, hanno preso parte ad Amici di Maria De Filippi alle edizioni contigue del talent di Maria De Filippi, Amici 20 e Amici 21, ed entrambi lavorano nell’industria musicale sotto l’etichetta discografica di Sony Music Italy (Columbia Records). Non a caso, Aka7even ha concesso al fenomeno pop di Amici 21 e figlio di Gigi D’Alessio, Luca D’Alessio in arte LDA, di sfoderare il suo talento nel cantautorato sul palco della data tenuta a Napoli, alla Casa della Musica, che come le altre date previste dell’Aka7even live sono sotto la direzione artistica dell’altro ex Amici, Andreas Muller. Il contributo del coreografo ha suggellato la svolta di Aka7even come performer sul palco del tour all’attivo, apportandovi coreografie a suon di break-dance e hip-hop ispirate agli show delle popstar made in USA, come l’idolo che accomuna Luca Marzano alias Aka7even a Luca D’Alessio AKA LDA: Justin Bieber.

I due “Justin Bieber italiani” -il 6 giugno, data in cui si è tenuto il live napoletano- hanno potuto sfoderare il loro talento musicale, confrontandosi sul palco dell’Aka7even live e mandando i fan letteralmente in visibilio, per una data che ha registrato il sold-out -come ammesso da Luca Marzano. Dal suo canto, tra le altre esibizioni previste nella set-list del live- Aka7even ha eseguito alcuni dei suoi successi, come Mi manchi e la tribute-cover di Napule è, in ricordo del cantautore di Napoli per eccellenza, Pino Daniele.

LDA emoziona al live di Aka7even

Per l’occasione, dinanzi ad una folla di innumerevoli fan accorsi per i beniamini ex Amici, LDA ha invece intonato il singolo di debutto ad Amici 21 nonché la canzone che ha segnato il record di stream su Spotify Italia (oltre 21 milioni di ascolti) e il record per il disco d’oro e disco di platino raggiunti nel minor tempo, nella storia di Amici di Maria De Filippi. Si tratta della ballad pop e dalle influenze RNB, Quello che fa male. “Perché amiamo quello che fa male? Ciò che fa bene lo lasciamo andare”, è il coro urlato dai fan accorsi per LDA all’Aka7even live. Tra quest’ultimi si è presentato nel napoletano anche il membro dei The Jackal, Ciro Priello, che ha quindi commentato il concerto tra le Instagram stories con un endorsement per il figlio di Gigi D’Alessio e il cantante del tormentone dell’estate 2021, Loca (tre volte disco di platino certificati da FIMI): “Non so se sono più bimbo io o mia figlia, giuro!”.

“E’ stato stupendo, grazie per farmi vivere il mio sogno… ve ne sarò debitore a vita. Grazie Napoli e grazie soprattutto ad Aka7even”, ha poi scritto tra le Instagram stories la special-guest, LDA, a margine dell’ospitata tenuta all’Aka7even live, dove ha presentato dal vivo anche l’ultimo singolo che si candida all’elezione del tormentone dell’estate 2022, Bandana.













