Aka7even: Rock N Roll é il tormentone dell’estate?/ Le reazioni al rilascio del nuovo singolo

Aka7even rilascia il nuovo singolo Rock N Roll, per l’estate: i particolari dell’uscita

Aka7even segna la svolta nella sua carriera musicale, con il nuovo singolo pensato per l’estate 2023 dal sound “rockeggiante” e dal titolo Rock N Roll. Il rilascio del nuovo singolo dell’ex Amici 20, nel mezzo del preludio alla stagione dell’estate 2023 made in Italy, avviene su tutte le piattaforme musicali, alla mezzanotte di venerdì 9 giugno 2023. E per l’occasione Luca Marzano in arte Aka7even si dà ad un party autocelebrativo con alcune persone a lui più vicine. Nel cuore della notte, infatti, come emerge dalle Instagram stories da lui condivise nel web nelle scorse ore, Aka7even si lascia immortalare mentre é nel mezzo dei festeggiamenti per pochi intimi,che seguono il via ad una diretta con i follower via social in cui dà annuncio del rilascio di Rock N Roll. I festeggiamenti avvengono con tanto di torta stilizzata con la cover del singolo estivo.

E negli ultimi minuti che mancano alla mezzanotte del rilascio, spunta tra i presenti per l’evento il rivale amico e concittadino a Napoli di Aka7even, Luca D’Alessio in arte LDA. I due Luca sono attesi all’evento napoletano, Napoli Pizza Village, e possono dirsi ormai inseparabili. E non é tutto. Perché, inoltre, anche la fidanzata ufficiale di LDA presenzia all’evento del rilascio musicale, complice il legame stretto in famiglia, dal momento che lei é la sorella gemella di Francesca Galluccio, fidanzata di Aka7even, che quindi con il primo – oltre a maturare un rapporto di amicizia e collaborazione artistica – sono tra loro vincolati anche in quanto cognati.

Web in tilt per il nuovo singolo di Aka7even

“Noi facciamo soltanto quello che non si può… tu sei la mia droga, io il tuo Rock N Roll -canta nel refrain del nuovo singolo rilasciato, Aka7even, che con un primo video coreografato pubblicato di Rock N Roll su TikTok mette a segno oltre 20mila like-…Ci giochiamo anche il cuore, come in un casinò…”. Rock N Roll, quindi, si aggiunge alla lista dei brani candidati al titolo di tormentone dell’estate 2023 made in Italy, in un tripudio di interazioni social di supporto che gli internauti segnano a beneficio dell’ex Amici 20.

E oltre a fare come LDA, che invita i follower all’ascolto in streaming del nuovo singolo all’url della riproduzione all’attivo su Spotify Italia, le Galluccio Sisters rilasciano delle parole corredate da emoticon a forma di cuore per Aka7even, tra le Instagram stories. “@Aka7even, auguri vita mia”, gli scrive Miriam. La fidanzata Francesca, invece, si lascia ritrarre in uno scatto che la immortala con l’amato e in un romantico abbraccio nel mezzo del party serale: “Con te, per ogni tuo successo”, scrive al fidanzato Aka7even.











