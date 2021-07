Aka7even: “Sanremo dopo Amici? Non è in programma”/ “Voglio andare…”

La partecipazione ad Amici, dopo aver trovato tante porte chiuse sul suo percorso, sta permettendo ad Aka7even di realizzare tantissimi sogni musicali. Con la sua musica sta scalando le classifiche conquistando dischi d’oro e di platino ed è reduce dalla partecipazione a Battiti Live 2021 dove ha potuto sentire il calore del pubblico in attesa di poter dare il via ad un suoi tour. Ospite del talk “Programma” su FqMagazine de Il Fatto Quotidiano, ai microfoni di Andrea Conti e Claudia Rossi, Luca Marzano, questo il suo vero nome, racconta di essere impegnato nella lavorazione di nuove canzoni. Tante le domande rivolte al giovna cantautore tra le quali anche quella su una futura partecipazione al Festival di Sanremo. “Per adesso non è in programma. Se dovessimo trovare il pezzo giusto, magari chissà. Ci vado da solo. Penso sia giusto da solista il primo anno“.

Aka7even: “Voglio andare all’estero a scrivere”

Sono tanti i progetti musicali di Aka7even che, partecipando ad Amici di Maria De Filippi, non si sarebbe mai aspettato di ricevere ottenere tanta popolarità. L’affetto del pubblico è la cosa più bella per Luca che, pensando ad un futuro immediato, svela un desiderio: “Voglio andare all’estero a scrivere, magari quando sono più libero. Voglio approfittarne perchè ho voglia di accumulare”. Infine, Aka7even che ha ribadito di aver legato tantissimo con Tancredi, ringrazia nuovamente la propria famiglia che, con lui, ha fatto tanti sacrifici per permettergli di realizzare il suo sogno musicale. “Solo uno dei miei fratelli non canta, sono increduli anche loro. Sono stati partecipi dei sacrifici che abbiamo fatto tutta la famiglia. Sono super contenti e mi seguono passo passo. So che ci sono famiglie che non supportano figli, io non potevo chiedere di meglio”, conclude.

