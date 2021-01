Akash Kumar “Covid? Ho sempre lavorato”/ Annalisa Minetti: “Io canto anche da sola”

Tanti ospiti in collegamento stamane con il programma di Rai Uno, Storie Italiane, fra cui anche il modello Akash Kumar, famoso anche nel nostro paese per aver partecipato a Ballando con le stelle. Eleonora Daniele l’ha incalzato sul covid, e sul fatto se avesse risentito o meno dei problemi legati alla pandemia: “Dal nove gennaio in poi lavorerò tutti i giorni – ha spiegato – hanno confermato le sfilate a porte chiuse quindi le cose si stanno mettendo a posto piano piano, a livello lavorativo io il covid non l’ho sentito più di tanto”.

In studio c’è Riccardo Fogli e Akash Kumar scherza: “Volevo salutare Roby Facchinetti (ironizza il modello ndr), ciao Riccardo ti conosco è una battuta, io e te dovevamo fare assieme una cosa che non ho accettato e che non ho fatto, sai cosa facevamo io e te, due bellocci, sei ancora fresco. Ele (rivolto alla Daniele ndr) oggi il tuo look è spaziale”.

AKASH KUMAR E ANNALISA MINETTI OGGI A STORIE ITALIANE

Ha parlato di covid anche Annalisa Minetti, che ha ammesso: “Si è bloccato tutto ma io dico che quando hai una grande passione… io canto anche in casa per i miei figli la mia famiglia, la musica non vive la limitazione dell’isolamento, non posso farlo per il grande pubblico ma lo faccio per me e per i miei cari, affronteremo con disagio quello che vorrà per essere la colonna sonora di una rinascita, magari tutti quanti assieme”. Rivolgendosi a Riccardo Fogli, invece: “E’ stata la prima persona che mi ha fatto correre con il cordino e riusciva a raccontarmi tutto ciò che avevo intorno perchè non voleva che perdessi quello che stavamo vivendo. E’ stato un impulso per fare sport e agonismo, grazie zio Ricky non ti ho mai ringraziata”. Su Ivan Cottini, altro ospite di oggi a Storie italiane: “Ivan vive la vita con una straordinaria energia, affrontare il disagio da combattente impreziosice come viviamo i nostri giorni, lui è un esempio di energia, forza e coraggio, la voglia di vivere da protagonisti sempre fino alla fine e non di limitarsi ad essere comparse, questo è un augurio che faccio a Ivan e a tutti quelli che stanno vivendo la pandemia, combattendo”



