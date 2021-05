Akash Kumar vs Tommaso Zorzi “Non me ne frega un c***o!”/ “Ne vedremo delle belle… cinema!”

Akash Kumar si è scagliato nuovamente contro Tommaso Zorzi. L’ex naufrago de L’Isola dei Famosi 2021, che sembrava averci messo una pietra dopo la sua recente partecipazione a “Il Punto Z”, ha infatti pubblicato delle storie su Instagram contro il giovane opinionista. Molto probabilmente il modello non ha apprezzato la battuta di Tommaso Zorzi che, mentre lui cercava di convincere Francesca Lodo a restare con Beatrice Marchetti, ha detto che la traduzione delle sue parole si poteva trovare a pagina 777 del televideo. “Non volevo fare altre polemiche perché non so parlare a volte, comunque dislessico ed essendo un ragazzo straniero. Però sento sempre quella battuta pronta dall’altra parte a stuzzicarmi. Venerdì ne vedremo delle belle… cinema!”, ha scritto nelle storie di Instagram il modello nato a Nuova Delhi, in India.

Per smorzare la tensione, Akash Kumar ha voluto ringraziare tutti quelli che lavorano dietro le quinti all’Isola dei famosi 2021 a Milano e in Honduras, ma ha aggiunto: “Tanti personaggi stanno cercando di creare la mia immagine come personaggio antagonista. Non ci riuscirete mai, ho Dio con me, la grazia di Dio!”. Ma la polemica del modello, contro Tommaso Zorzi non si è fermata qui. In una diretta Akash si è nuovamente scagliato contro il vincitore del Grande Fratello Vip 5: “Per fare share, per fare lo showman, sempre su Tommaso Zorzi, tendenze, non me ne frega un c***o! Venerdì glielo dico. Di fare un po’ di cinema, di insegnargli due cose. Non è che vincendo un Grande Fratello Vip puoi crederti un professore di Oxford, okay? Hai vinto un reality non hai vinto una laurea ad Oxford!“. E per finire, l’ex naufrago ha smesso di seguire l’influencer milanese sui social.

