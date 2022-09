Aksel Svindal: “Ho cancro ai testicoli”/ “Mio corpo cambiato, prevenzione importante”

Aksel Svindal ha rivelato di avere un cancro ai testicoli: il drammatico annuncio è stato dato su Instagram, dopo che qualche giorno fa era stato al Festival dello Sport di Trento. “Le ultime settimane sono state particolari. Ma posso dire settimane e non mesi grazie a un grande aiuto da parte della medicina, un po’ di fortuna e una buona decisione. Sono molto grato per il sistema sanitario pubblico in Norvegia. Non posso che dire grazie a chi mi ha aiutato. Ma ora è di quella buona prima decisione di cui voglio parlare”, così ha esordito l’ex sciatore norvegese in un post.

Oltre a parlare del suo problema personale, infatti, l’atleta ha voluto lanciare un messaggio importante, ovvero quello sulla prevenzione. “Ho sentito un cambiamento nel mio corpo. Non ero sicuro di cosa fosse o se ci fosse qualcosa, ma ho deciso di farmi controllare. Sono andato da un medico e sono subito stato trasferito in ospedale dove hanno confermato ciò che il dottore sospettava: cancro ai testicoli”, ha raccontato.

Aksel Svindal: “Ho cancro ai testicoli”. L’importanza della prevenzione

Aksel Svindal, dopo la diagnosi del cancro ai testicoli, ha compreso che se quest’ultima fosse stata più tardiva le conseguenze sarebbero state ancora più drammatiche. “Esami, test e intervento chirurgico sono avvenuti molto rapidamente. E già dopo la prima settimana sapevo che la prognosi sembrava molto buona. Tutto questo grazie alla prima decisione di andare da un medico non appena ho sospettato che qualcosa non andasse”, ha ricordato nel post su Instagram.

La conclusione è un appello a controllarsi. “Io non sapevo che quello ai testicoli è il tipo di cancro più comune per gli uomini sotto i 50 anni. E che non è raro che i pazienti siano giovani sui vent’anni. Ora lo so e so anche che gli uomini non sono bravi a parlare di problemi di salute. Ma a volte è esattamente quello che devi fare”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aksel Lund Svindal (@asvindal)













