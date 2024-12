DIRETTA GIGANTE BEAVER CREEK: IL TRIS SULLA BIRDS OF PREY!

Con la diretta gigante Beaver Creek facciamo tris: nella località del Colorado scatta alle ore 18:00 di domenica 8 dicembre la prima manche della gara valida per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino maschile, la seconda manche è in programma alle ore 21:00 e si tratta della terza gara sulla mitica Birds of Prey, dopo discesa e super-G dei giorni scorsi. Si torna a gareggiare in gigante a Beaver Creek, una cosa che non accadeva da qualche anno; difficile dare un quadro della situazione perché finora in stagione abbiamo avuto una sola gara di specialità, a Soelden ha vinto Alexander Steen Olsen con un podio tutto norvegese.

DIRETTA GIGANTE KILLINGTON/ Video streaming Rai: vince Hector, apprensione per Shiffrin (30 novembre 2024)

Tuttavia in Austria abbiamo anche visto un Marco Odermatt che incredibilmente ha inforcato dopo poche porte, lo svizzero è l’assoluto dominatore della disciplina da almeno tre anni e idealmente è succeduto a Marcel Hirscher che, bisogna dirlo, ha terminato in anticipo la stagione del suo grande e inatteso rientro essendosi rotto il crociato in allenamento. Cosa succederà nel corso della diretta gigante Beaver Creek lo scopriremo allora tra poco, sarà una lunga serata quella sulla Birds of Prey e, in attesa che la prima manche prenda il via, possiamo dire qualcosa di più circa i temi principali della gara.

Diretta gigante maschile Soelden/ Steen Olsen ha vinto, podio norvegese! Vinatzer quinto (27 ottobre 2024)

GIGANTE BEAVER CREEK STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta gigante Beaver Creek in tv sarà naturalmente affidata alla televisione di stato, dunque la gara di Coppa del Mondo di sci alpino sarà fruibile in chiaro: nell’occasione il canale di riferimento sarà Rai Sport HD al numero 58 del digitale terrestre, e ci sarà la possibilità di selezionare la visione in diretta streaming video senza costi aggiuntivi, grazie al sito di Rai Play o alla sua relativa applicazione. Ricordiamo poi che la diretta gigante Beaver Creek sarà anche su Eurosport al numero 210 del decoder satellitare, ma in questo caso sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento. CLICCA QUI PER LA DIRETTA GIGANTE BEAVER CREEK IN STREAMING VIDEO RAIPLAY

Diretta gigante femminile Soelden/ Federica Brignone ha vinto, manche capolavoro! (CdM sci, 26 ottobre 2024)

DIRETTA GIGANTE BEAVER CREEK: IL BORSINO DEI FAVORITI

Ci stiamo avvicinando alla diretta gigante Beaver Creek: abbiamo già citato il dominio della Norvegia a Soelden con la vittoria di Steen Olsen davanti a Henrik Kristoffersen e Atle Lie McGrath, di conseguenza questa è anche la classifica nella coppetta di specialità ma una gara è davvero troppo poco per dire che le cose andranno allo stesso modo. Odermatt per esempio ha avuto ben pochi rivali da tre anni a questa parte, nel gigante di esordio in stagione ha steccato e ora avrà propositi di vittoria ancor più di prima, sapendo che in condizioni normali (almeno sulla carta) il grande favorito a lungo termine rimane lui.

L’Italia invece spera soprattutto in Alex Vinatzer, che a Soelden è arrivato quinto: un ottimo risultato per il venticinquenne di Bolzano che prosegue nel suo percorso di crescita e nella diretta gigante Beaver Creek punta sicuramente al podio; da vedere poi Lucas Braathen, tornato a gareggiare dopo un anno di pausa e subito capace di essere veloce, tanto da arrivare quarto a Soelden pur se la sua grande specialità rimane lo slalom. Dunque la diretta gigante Beaver Creek porta con sé tanti temi interessanti, tra cui appunto anche quello del ritorno di questa disciplina sulla Birds of Prey; tra poche ore sarà finalmente il momento di lasciar parlare i protagonisti sulla pista del Colorado…