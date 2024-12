DIRETTA SUPER-G BEAVER CREEK: DEBUTTO STAGIONALE NELLA DISCIPLINA

La Coppa del Mondo di sci è ancora protagonista sulla classica pista Birds of Prey, dove oggi sabato 7 dicembre 2024 è in programma la diretta super-G Beaver Creek, che segna il debutto stagionale anche per questa disciplina, sempre molto spettacolare perché unisce velocità e tecnica ai massimi livelli, anche se non sempre la FIS la tratta con la considerazione che il super-G invece meriterebbe. Questo si può dire anche per la stagione appena iniziata, nella quale i super-G saranno solamente otto su un totale di 38 gare in programma: la posta in palio nella diretta super-G Beaver Creek potrebbe quindi già essere importante per la Coppa di specialità.

DIRETTA/ Super-G Saalbach: Stefan Rogentin ha vinto, Coppetta a Odermatt! (CdM sci, oggi 22 marzo 2024)

L’uomo più atteso è naturalmente Marco Odermatt e non potrebbe essere altrimenti: lo svizzero tra l’altro comincia di fatto in questo weekend la sua difesa del titolo in Coppa del Mondo, dopo l’uscita di scena nel gigante di fine ottobre a Soelden, ma metterà in palio anche la Coppetta di super-G, vinta nella scorsa stagione pur con un dominio forse meno netto del previsto e comunque vincendo due delle sette gare disputate, più un secondo e due terzi posti per legittimare il titolo. Adesso si riparte da zero nella specialità, quale sarà il verdetto della diretta super-G Beaver Creek?

Diretta/ Super-G femminile Saalbach: Ledecka ha vinto, Brignone seconda! Coppa a Gut (CdM sci, 22 marzo 2024)

SUPER-G BEAVER CREEK IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta super-G Beaver Creek vedrà il via alle ore 18.30 italiane con la partenza del primo atleta in gara. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv in chiaro per tutti su Rai Due, quindi con la ribalta del canale generalista, oppure su abbonamento il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta super-G Beaver Creek in streaming video, gratuita su Rai Play oppure riservata agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere aggiornati con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale.

Diretta super-G Kvitfjell/ Streaming video Rai 2: Brignone per la Coppetta (CdM sci, oggi 2 marzo 2024)

CLICCA QUI PER LA DIRETTA SUPER-G BEAVER CREEK IN STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA SUPER-G BEAVER CREEK: I FAVORITI E GLI ITALIANI

Siamo di fatto all’inizio di una nuova stagione e naturalmente nello sci la pausa rispetto all’andata precedente è molto lunga, per cui non sempre è facile presentare quello che ci potrà attendere nella diretta super-G Beaver Creek, di certo il già citato Marco Odermatt è il punto di riferimento, mentre il grande assente sarà per tutta la stagione purtroppo il norvegese Aleksander Aamodt Kilde. Molto atteso sarà senza dubbio il francese Cyprien Sarrazin, chiamato a confermarsi dopo la stagione che lo ha consacrato ai massimi livelli, mentre il migliore rappresentante dell’Austria in super-G potrebbe essere ancora una volta Vincent Kriechmayr.

Quanto alle ambizioni dell’Italia, possiamo dire che la diretta super-G Beaver Creek potrebbe vedere protagonisti un buon numero di sciatori Azzurri, anche se la malasorte ci ha messo lo zampino. Naturalmente è sempre molto atteso Dominik Paris e possiamo contare anche sul rendimento di Mattia Casse, ma l’anno scorso si era messo particolarmente in luce Guglielmo Bosca, con la perla del secondo posto a Garmisch e un rendimento sempre di ottimo livello. Purtroppo però proprio Bosca nelle prove della discesa ha riportato la frattura composta al terzo prossimale del perone della gamba destra, è un’assenza che farà molto male.