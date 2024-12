DIRETTA DISCESA BEAVER CREEK: L’ALBO D’ORO

Parlando della diretta discesa Beaver Creek bisogna appunto dire che siamo su un tracciato storico, la Birds of Prey è stata inaugurata in Coppa del Mondo nel dicembre 1997 e, pronti via, a vincere è stato un italiano, ovviamente Kristian Ghedina. I successi azzurri nella discesa Beaver Creek però sono stati due in totale: abbiamo dovuto aspettare il 2012 per vedere trionfare Christof Innerhofer, l’anno seguente ultimo podio con il terzo posto di Peter Fill (alle spalle di Aksel Lund Svindal e Hannes Reichelt) e poi più nulla, un’attesa che tocca oggi gli 11 anni e che speriamo possa essere spazzata da un grande risultato dei nostri rappresentanti.

A vincere più volte la discesa Beaver Creek sono stati Hermann Maier e il già citato Svindal: l’austriaco ha fatto tripletta tra il 1999 e il 2001 e ha timbrato il poker definitivo nel 2003, il norvegese è stato signore della Birds of Prey nel 2008, 2013 e per due volte consecutive nel 2015 e 2017 (nell’anno di mezzo la prova fu cancellata), da citare però anche i tre successi di Bode Miller arrivati nel 2004, 2006 e 2011, l’anno scorso invece le due discese in programma all’inizio di dicembre non erano state disputate e dunque si torna sulla Birds of Prey dopo due anni, in termini generali visto che non era andato in scena nemmeno il super-G. (agg. di Claudio Franceschini)

DISCESA BEAVER CREEK STREAMING VIDEOE DIRETTA TV: COME VEDERE LA CDM SCI

Come sempre il grande appuntamento con la CdM sci è sulla televisione di stato, anche la diretta discesa Beaver Creek sarà in chiaro per tutti e nello specifico il canale che trasmetterà la gara sarà Rai Due, che fornirà la possibilità di seguire le immagini anche in diretta streaming video senza costi, semplicemente visitando il sito di Rai Play o attivando la relativa applicazione.

Ovviamente poi la diretta discesa Beaver Creek sarà fruibile anche dagli abbonati alla televisione satellitare tramite il canale Eurosport, numero 210 del decoder con l’alternativa di diretta streaming video garantita dall’applicazione Sky Go, per tutti i clienti. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DISCESA BEAVER CREEK IN STREAMING VIDEO RAIPLAY

FINALMENTE LA VELOCITÀ!

Finalmente la diretta discesa Beaver Creek ci accompagna nella prima gara di velocità per quanto riguarda la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino: gli uomini sono impegnati alle ore 19:00 di venerdì 6 dicembre 2024 sulla mitica Birds of Prey, replicheranno poi con il super-G e il gigante e allora possiamo dire che anche questa disciplina torna protagonista del circo bianco, dopo un weekend generale di pausa – per quanto riguarda la Coppa maschile – e tre gare che hanno aperto la stagione e hanno riguardato le prove tecniche. Cosa aspettarci dalla diretta discesa Beaver Creek? Tante cose che proveremo a studiare strada facendo.

Intanto possiamo dire che al comando della Coppa del Mondo generale sono in due: Clément Noel che finora ha ampiamente fatto il suo dovere vincendo entrambi gli slalom in programma, e poi Henrik Kristoffersen che potrebbe ritrovarsi in maniera definitiva. Con la diretta discesa Beaver Creek torna a sciare anche Marco Odermatt, che l’anno scorso ha completato una stagione pazzesca vincendo ogni singola coppetta di specialità; forse l’uomo da battere è ancora lui ma lo scopriremo strada facendo, intanto nell’attesa che sulla Birds of Prey si cominci proviamo a dire qualcosa di altro circa questa gara particolarmente attesa.

DIRETTA DISCESA BEAVER CREEK: COSA ASPETTARCI?

La diretta discesa Beaver Creek inaugura il calendario della velocità in Coppa del Mondo: bisogna essere onesti e dire che fino questo momento la situazione nella classifica generale sia del tutto relativa, perché appunto gli uomini che gareggiano nelle discipline tecniche hanno potuto mettersi in mostra già con tre gare a differenza degli altri, anche uno come Odermatt dopo il flop del gigante di apertura a Soelden non ha gareggiato negli slalom ma in questo fine settimana avrà già la possibilità di mettersi davanti, perché a differenza di tanti rivali (almeno da previsioni) gareggerà in ogni gara sulla Birds of Prey.

Da vedere allora in che modo la concorrenza riuscirà a mettergli i bastoni tra le ruote, a cominciare da quel Cyprien Sarrazin che l’anno scorso avrebbe potuto vincere la coppetta di discesa ma aveva pagato caro un infortunio, poi c’è sempre il nostro Dominik Paris che è riuscito ad arrivare terzo nella classifica finale del 2024 e si ripresenta ai cancelletti di partenza con un anno in più ma anche tanta voglia. Le sorprese possono essere sempre dietro l’angolo, ed essendo la prima gara della stagione è anche più facile che arrivi qualche risultato poco atteso; noi tra poco lasceremo davvero parlare la diretta discesa Beaver Creek per scoprire chi riuscirà a vincere e come sarà composto il podio.