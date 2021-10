Al Bano/ “Ballando con le stelle? Ne vedrete delle belle in quel minuto e mezzo”

Storie Italiane ha intervistato in collegamento Al Bano in vista dell’inizio della nuova stagione di Ballando con le Stelle. Lo show di Rai Uno scatterà sabato sera, e il Leone di Cellino si dice carico: “Vedrai un nuovo Fred Astaire, a metà strada fra Fred Astaire e Jim Carrey, canteremo Dancing in the rain, e le rain, le lacrime saranno le sue (riferendosi alla sua partner nel ballo, Oxana Lebedew ndr), le hanno già spaccato un piede ma non sono stato io”. A quel punto ha preso la parola proprio Oxana: “Io sono felice, benedetta, grata di essere qui con Al Bano e parlare con lui, lui è stupefacente e mozzafiato, sia quando canta che quando balla, ha emozione, energia”.

Quindi Al Bano ha ripreso la parola: “Io non mi aspetto molto dalla giuria, prima che mi giudicano loro mi giudico da solo, io con il ballo non centro nulla, invidio tutti quelli che sanno ballare. Io so cantare e su quello non ho rivali. La danza esiste grazie alla musica io ho avuto tutto il tempo per la musica e poco per la danza, perchè non sono mai stato portato e ho avuto poco tempo per imparare”.

AL BANO PRONTO PER BALLANDO CON LE STELLE: “NEL 2018 GLI ASCOLTI…”

In ogni caso Al Bano ha aggiunto: “Io sul palcoscenico ci so stare e ne vedrete delle belle in questo minuto e mezzo Ballerò con il cappello in testa? Se vuoi me lo tolgo”. Sulla sua precedente performance a Ballando con le Stelle assieme a Romina Power, datata 2018: “So che gli ascolti erano saliti in quell’occasione e spero che accada lo stesso anche in questa edizione. Io la so lunga? Io so la realtà, e la realtà ha una sola faccia, è una piatta, quindi mi auguro che questa volta succeda la stessa cosa, ma non per meriti miei ma perchè ho visto che la trasmissione è ben messa, ha tanto valore, è veramente una gioia stare quotidianamente con Milly Carlucci e il suo sorriso pieno di determinazione”. Eleonora Daniele chiede quindi se Al Bano pensa di arrivare alla vittoria: “Non conto, ho visto concorrenti bravissimi, sottolineo il mio handicap con il mondo della danza, ma mi sto divertendo e quello è importante, e come mi diverto io si divertiranno anche gli italiani. Chi mi fa paura dei miei avversari? Non temo nessuno, so che sono tutti bravi e molto più di me, e lo dico senza senso di umiltà”. Sul protocollo covid a Ballando: “Io sono stra-vaccinato e stra-tamponato, siamo a posto”. Eleonora Daniele ha quindi chiesto ad Al Bano quando andasse a trovare Carlotta, la figlia della stessa conduttrice, e lui ha replicato: “Quando vuoi organizziamo, lo faremo…”.

