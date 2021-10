Romina Power e Loredana Lecciso, ex moglie e compagna Al Bano/ E’ tempo di pace?

Romina Power e Loredana Lecciso sono la ex moglie e la compagna di Al Bano Carrisi, prossimo concorrente di Ballando con le Stelle 2021. Il cantante di Cellino San Marco sogna la pace fra le sue “donne”, anche se sembrerebbe impossibile. Proprio ultimamente Romina Power si sarebbe arrabbiata per alcune dichiarazioni rilasciate da Loredana Lecciso al magazine Oggi in cui ha detto di aver permesso a troppe persone di mettersi in mezzo fra lei e il compagno Albano. “Adesso non lo permetterò più” ha dichiarato la Lecciso che però non ha fatto nomi. Sta di fatto che queste parole hanno infastidito Romina che, stando sempre a quanto riportato da Nuovo, avrebbe chiesto all’ex marito Albano di “tenere a freno la lingua di Loredana..”.

LOREDANA LECCISO E AL BANO CARRISI: I FIGLI JASMINE E BIDO/ "Rapporto buono"

Non è una novità che tra le due non corra buon sangue, visto che in diverse occasioni l’hanno dimostrato. Eppure sono le due donne più importanti della vita del cantante, sempre dopo l’amatissima madre Jolanda. Al Bano è stato legato per tantissimi anni a Romina Power, la madre dei suoi primi quattro figli. Proprio il cantante ospite di Domenica In da Mara Venier ha raccontato: “non sapevo chi fosse prima di incontrarla sul set, e io ero davvero timido, ma eravamo timidi entrambi” – che ha conosciuto Romina sul set di un film. “Sul set del nostro primo film siamo stati inizialmente a disparte. Era interessante davvero, faceva la maglia alla fine delle riprese, mai visto un’americana farla, magari una donna del sud si” ha precisato.

Al Bano "Fischi con Sgarbi a Verona? Chiedo scusa"/ "Franco Battiato da Lassù capirà"

Al Bano e Loredana Lecciso: l’amore dopo Romina Power

Purtroppo il matrimonio fra Al Bano e Romina Power è terminato, segnato anche dalla scomparsa della primogenita Ylenia Carrisi. Un enorme dolore per entrambi con il cantante di Cellino San Marco che ha raccontato: “è stato un momento inaspettato ma nella vita bisogna sempre affrontare e non diventare mai vittima di certi avvenimenti che possono distruggere una vita. Non ho dato permesso a questo avvenimento di distruggere la mia esistenza. Mi sono rifatto una vita e sto da Dio adesso, ma il passato non lo rinnegherò mai, ho un rispetto totale”.

Rio Ines, nipote Al Bano e figlia di Cristèl Carrisi/ "Non vedo l'ora di abbracciarla!"

Oggi Al Bano è felice con Loredana Lecciso, la madre dei suoi due figli più piccoli. Un amore importante fatto anche di tira e molla, ma Carrisi non ha alcun dubbio: “Loredana è una madre perfetta”. Proprio il cantante parlando della ex moglie e dell’attuale compagna ha un sogno nel cassetto: “che Romina e Loredana si sedessero a tavola e mangiassero insieme a noi, senza recriminazioni, nessuno ha colpa di quello che è successo. Romina aveva le sue esigenze, le ha seguite e va bene così. Se siete in ascolto Romina e Loredana, perché non ci incontriamo? La vita può essere breve o lunghissima, seminiamo semi di pace”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA