Romina Power, chi è nuovo compagno e la malattia/ La “bufala” choc sull’infarto che ha allarmato i fan

La vita sentimentale di Romina Power non smette di incuriosire i suoi fan, anche se spesso ha dichiarato di non avere un nuovo compagno nella sua vita. L’amore di certo non manca nella sua vita, anzi ne è circondata, come ha avuto modo di raccontare la stessa ex moglie di Al Bano Carrisi a Verissimo. Ma faceva riferimento a quello della sua famiglia, mentre per quanto riguarda gli uomini ha ammesso che probabilmente il fatto che sia diventata più esigente abbia condizionato la sua sfera amorosa, visto che non è una donna che vuole accontentarsi.

Romina Power e Al Bano Carrisi: primo incontro e perché si sono lasciati/ "Mi pareva di toccare il cielo ma…"

Le frequentazioni comunque non sono mancate dopo la dolorosa separazione dal cantante di Cellino San Marco, che si è rifatto invece una vita con Loredana Lecciso. Discorso diverso per Romina Power, che ha “stuzzicato” poco il gossip, fatta eccezione per il periodo in cui ha frequentato Brian Sweeny, un produttore di grandi eventi a Hollywood con cui ha avuto una relazione dal 2012 e che ha ufficializzato pubblicamente quattro anni dopo. Ma poi è naufragata e ora nel cuore di Romina Power sembra esserci spazio solo per figli e nipoti…

Romina Power: “Mia sorella Taryn mi manca tantissimo”/ “Mio fratello Tyrone? Sua madre non voleva…”

MALATTIA ROMINA POWER? LA FAKE NEWS CHOC SULL’INFARTO…

Ancor più della sua vita sentimentale e dell’ipotesi di un nuovo compagno, a destare curiosità su Romina Power sono le sue condizioni di salute e un’eventuale malattia, anche perché l’artista è stata recentemente bersaglio di alcune orrende fake news. Nei giorni scorsi, infatti, Bufale.net ha riportato la notizia della “bufala” della morte di Romina Power per infarto, circolata in particolare su Facebook e allarmando i fan. Si tratta di una notizia falsa che viene rilanciata ciclicamente, nella speranza che molti utenti cadano nel tranello, ma per fortuna l’ex moglie di Al Bano Carrisi sta meglio.

Romina Power: compagno, malattia e il rapporto con Al Bano/ "Intorno a me tanto amore, ma io..."

In passato ha avuto problemi di salute, infatti l’anno scorso si scusò con i fan sui social perché fu costretta ad annullare alcuni suoi impegni di lavoro perché non riusciva a camminare, senza però soffermarsi su questi problemi di deambulazione che comunque sono stati ben superati da Romina Power, che anzi è sempre molto attenta a condurre uno stile di vita sano e salutare.











© RIPRODUZIONE RISERVATA